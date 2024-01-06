«Торино» — «Наполи». Кварацхелия растерял талант?

Иначе как объяснить, что неаполитанцы не могут забить в трёх последних матчах во всех турнирах.

7 января состоится матч 19-го тура Серии А «Торино» — «Наполи». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.49. Успех туринцев оценивается в 2.93. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Серии А «Торино» — «Наполи» 7 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Торино» — «Наполи» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Серии А «Торино» — «Наполи» (07.01.2024)

Игра 19-го тура Серии А «Торино» — «Наполи» начнётся 7 января на стадионе «Олимпико ди Торино». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

«Быки» в минувшем матче в Серии А уступили на выезде «Фиорентине» (0:1). Команды действовали осторожно, старались не рисковать и выжидали ошибок. Туринцы пропустили мяч незадолго до конца встречи. Голкипер Ваня Милинкович-Савич не сумел справиться с ударом Луки Раньери. Восстановить паритет «Торино» не удалось.

Разочаровало нападение туринцев, поскольку «быкам» не удалось создать настоящих угроз защите «фиолетовых». Отметим, что проблема с игрой в атаке у команды Ивана Юрича явно носит системный характер. В текущем сезоне Серии А «Торино» забил всего 15 голов. Столько же у занимающей последнее место в таблице «Салернитаны» — очень плохо.

Команде явно не хватает креатива в нападении. Оживить атаку «Торино» мог бы Алексей Миранчук, который отлично отыграл минувший сезон за клуб. Инсайдеры сообщают, что Иван Юрич рассматривает вариант с приглашением россиянина в зимнее трансферное окно.

«Торино» слабо проводит текущий сезон в чемпионате Италии. Команда находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах. Клуб выиграл шесть встреч и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «быки» провели девять матчей, в которых одержали четыре победы.

В последних пяти встречах подопечные Юрича выступили неплохо. Они победили «Аталанту» (3:0) и «Эмполи» (1:0), завершили вничью встречи с «Фрозиноне» (0:0) и «Удинезе» (1:1), а проиграли «Фиорентине» (0:1). Четыре из этих матчей заканчивались тоталом меньше 2.5 мяча.

«Наполи» в минувшем туре Серии А дома сыграл вничью с «Монцей» (0:0). «Партенопейцы» настойчиво расшатывали оборону соперника и нанесли 25 ударов по воротам, но забить не сумели. На последних минутах игры дошло до удаления главных тренеров Вальтера Маццарри и Раффаэля Палладино.

Неаполитанцы плохо выступили в последних пяти встречах в Серии А. Клуб победил только «Кальяри» (2:1), а матч с «Монцей» (0:0) завершил вничью. Уступили подопечные Маццарри «Интеру» (0:3), «Ювентусу» (0:1) и «Роме» (0:2).

«Наполи» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков в 18 встречах. Клуб выиграл восемь матчей и четыре встречи завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «партенопейцы» провели девять игр, в которых одержали пять побед.

Президент «Наполи» в интервью рассказал, что считает себя виновным в плохих результатах команды. Аурелио Де Лаурентис пообещал в зимнее трансферное окно подписать несколько футболистов. По его мнению, новички помогут клубу преодолеть кризис.

Смена главного тренера в «Наполи» отрицательно сказалась на игре команды. Вальтер Маццарри изменил структуру позиционного нападения, но футболисты пока не могут адаптироваться к нововведениям. Забитые мячи даются клубу с большим трудом. Рассмотрим ставку на то, что хотя бы одна из команд не забьёт, за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Наполи» 7 января 2024 года

«Торино» и «Наполи» в последних матчах в чемпионате Италии испытывают проблемы с созданием и реализацией опасных моментов. Нестабильно проводит сезон полузащитник «партенопейцев» Хвича Кварацхелия, который раньше за счёт индивидуальных действий обострял игру. Спад формы и у лидера туринцев — Николы Влашича. Хорват явно не в лучшем состоянии. Совершенно понятно стремление Ивана Юрича играть от обороны. В этом матче мы выберем ставку на то, что хотя бы у одной из команд не получится забить.

Ставка: обе не забьют за 1.88.