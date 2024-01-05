«Арандина» — «Реал». Анчелотти даст дорогу молодым

Энергия Беллингема потребуется итальянскому специалисту для того, чтобы отомстить «Атлетико». В Кубке можно дать время резервистам.

6 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Арандина» — «Реал». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Арандины» оценён экспертами в 25.0. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Арандина» — «Реал» 6 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Арандина» — «Реал» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.95. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Если не забьют — коэффициент 1.63. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании «Арандина» — «Реал» (06.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 19 туров Ла Лиги, а также игры второго раунда Кубка страны. На 6 января запланировано шесть матчей 1/32 финала турнира. В самой поздней из них в городе Аранда-де-Дуэро местная «Арандина» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

Бо́льшую часть времени с момента своего основания «Арандина» выступала в Терсере. В четвёртом по значимости дивизионе Испании она проводит только четвёртый сезон. Причём складывается он для команды из города Аранда-де-Дуэро пока что крайне неудачно.

«Арандина» замыкает турнирную таблицу. В 16 встречах она одержала только две победы и четыре раза сыграла вничью. За этот период времени клуб из города Аранда-де-Дуэро забил только 14 мячей, а пропустил 26. Скорее всего, по итогам сезона он вернётся обратно в Терсеру.

Даже удивительно, что «Арандине» удалось добраться до 1/16 финала Кубка Испании. Впрочем, можно сказать, что ей повезло с соперниками. На предыдущих стадиях команда победила нестабильную «Мурсию» (1:0) и располагающийся в зоне вылета в Сегунду «Кадис» (2:1).

На матч с мадридским «Реалом» у «Арандины» наверняка будет сумасшедший настрой. Ранее с командами такого уровня она никогда не встречалась. Дополнительный заряд энергии должна придать поддержка домашних трибун. Вопрос только в том, хватит ли этого для того, чтобы совершить сенсацию и пройти в следующий раунд турнира?

«Реал» закончил 2023 год на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В этом сезоне он потерпел только одно поражение — в матче с мадридским «Атлетико» (2:3), пропустив три практически одинаковых мяча. Также подопечные Карло Анчелотти, недавно продлившего контракт с клубом до 30 июня 2026 года, три раза сыграли вничью.

Помимо этого, во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» одержали победы. В 25 встречах во всех официальных турнирах они пропустили только 18 мячей, а забили 56. 17 из них записал на свой счёт Джуд Беллингем. Также он отдал пять результативных передач.

Полузащитник установил рекорд результативности в первых 15 матчах за мадридский клуб, а также стал обладателем награды Golden Boy. В предстоящем матче Анчелотти вряд ли предоставит Беллингему много игрового времени. Он наверняка прибегнет к ротации и выпустит второй состав.

Стоит отметить, что недавно в состав «Реала» вернулись несколько игроков — Винисиус Жуниор, Арда Гюлер и Даниэль Карвахаль. Однако в то же время Анчелотти надолго лишился подспорья Давида Алабы. Основообразующий защитник получил жуткую травму и угодил в лазарет на длительный срок.

К предстоящему матчу «сливочные» подходят с небольшой глубиной состава. Они по-прежнему ослаблены большим количеством травм. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.40. Дело ещё в том, что через несколько дней после матча с «Арандиной» мадридцам предстоит встретиться с «Атлетико».

Это дополнительный повод для Анчелотти поберечь силы лидеров, в частности Беллингема. 2024 год «сливочные» начали скромно — с минимальным перевесом обыграли «Мальорку» (1:0). Думается, в этот раз они также сделают ровно столько, сколько нужно для победы.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Арандина» — «Реал» 6 января 2024 года

«Арандина» неплохо выступает в Кубке Испании. Предстоящая игра для неё — огромное событие. Поэтому есть все основания полагать, что команда из города Аранда-де-Дуэро выложится на полную и как минимум постарается избежать разгромного поражения. «Реал» ослаблен кадровыми потерями, а также наверняка держит в уме встречу с «Атлетико». В том, что «сливочные» одержат победу, не возникает сомнений. Однако вряд ли игра получится слишком результативной.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.