Экспресс на теннис с коэффициентом 14.86: Рублёв напуган, Джокович в порядке

Андрей сказал, что плохи его дела, когда узнал своего соперника по четвертьфиналу. Новаку бояться некого.

В ночь с 22 на 23 января болельщиков тенниса ждут игры 1/4 финала Australian Open. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.86 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Новак Джокович – Тейлор Фритц

В Мельбурне в матче с Джоковичем любой будет считаться андердогом, и Фритц не исключение. У американца очень мощные подача и форхенд, но Джокович сделал карьеру на том, чтобы справляться с такими соперниками.

Во встрече с Циципасом Тейлор очень хорошо пробивал кроссом с форхенда и бэкхендом по линии. Эти два удара могут оказаться ключевыми и в матче с сербом. Заставить Джоковича реагировать на его форхенды может оказаться удачной уловкой.

Фритц также должен часто выходить к сетке, чтобы поддерживать давление на Джоковича. Серб, в свою очередь, постарается использовать свой мощнейший бэкхенд по линии, чтобы оказать давление на Тейлора.

Джокович также обладает отличной защитой, чтобы справиться с мощными ударами Фритца. Таким образом, у него всегда будут шансы обыграть американца, и он этого добьётся. Наилучшим вариантом для ставки будет победа Новака со счётом 3:0 за 1.93.

Прогноз на матч Янник Синнер – Андрей Рублёв

К четвертьфинальному матчу на Australian Open — 2024 Янник Синнер и Андрей Рублёв подходят совершенно по-разному.

Оба теннисиста продемонстрировали великолепную форму до этого момента. Синнер плавно и целенаправленно провёл свой розыгрыш. Его путь до сих пор был отмечен непреклонной решимостью в каждом матче.

Андрею Рублёву тем временем пришлось изрядно покопаться в себе, чтобы обеспечить место в четвертьфинале. Упорство россиянина проявляется в его мощных ударах на грунте и в том, что он может держать себя в руках, когда накал страстей возрастает.

Стратегическая тонкость Синнера встретится с грубой силой Рублева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, который нельзя назвать предсказуемым. Методичная игра Янника и жёсткий стиль Андрея обещают подарить встречу, в которой им придётся расчётливо подходить к каждому розыгрышу.

Это будет проверка стратегического плана игры Синнера и стойкости Рублёва. Тот, кто сохранит хладнокровие под давлением и будет играть на своих сильных сторонах, разбирая игру соперника, вероятно, и окажется в выигрыше. Предлагаем ставку на тотал больше 37.5 гейма за 1.75.

Прогноз на матч Барбора Крейчикова – Арина Соболенко

Во вторник зрители в Мельбурне будут ожидать фейерверка: в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии встретятся две теннисистки, обладающие высочайшим мастерством. Учитывая последние результаты и статистику на крупных турнирах, Соболенко будет фаворитом.

Белоруска до сих пор легко справлялась со своими соперницами. Кажется, что она на голову выше большинства теннисисток на Australian Open. Известная своей мощной подачей и точными ударами на грунте, она будет полна решимости начать безупречно, проверив Крейчикову на прочность. Однако Арине придётся проявить больше терпения, поскольку чешка будет создавать больше проблем, чем остальные.

Крейчикова была недооцененным игроком в этом турнире. Белоруске придётся бороться за каждое очко и демонстрировать свою универсальность на корте. У чешки есть все шансы навязать борьбу Соболенко.

Барборе придётся выдержать шквал мощных ударов Арины и попытаться использовать любую её слабость. Момент может сыграть важную роль в этом матче, однако, скорее всего, защищающаяся чемпионка пройдёт это непростое испытание и выйдет в полуфинал Australian Open. Наша ставка на победу Соболенко со счётом 2:1 за 4.40.

Экспресс на матчи 23 января

Ставка 1: победа Джоковича в матче с Фритцем со счётом 3:0 за 1.93.

Ставка 2: тотал больше 37.5 гейма в игре Янник Синнер – Андрей Рублёв за 1.75.

Ставка 3: победа Соболенко в матче с Крейчиковой со счётом 2:1 за 4.40.

Общий коэффициент: 1.93 Х 1.75 Х 4.40 = 14.86.