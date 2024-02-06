«Страсбург» — «Гавр». Далер Кузяев выходит на первый план

7 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» — «Гавр». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Страсбурга» можно с коэффициентом 2.17. Успех тёмно-синих оценивается в 3.44. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» — «Гавр» 7 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Страсбург» — «Гавр» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол тёмно-синих доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» — «Гавр» (07.02.2024)

Игра 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» — «Гавр» начнётся 7 февраля на стадионе «Стад де ла Мено». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

Тёмно-синие в минувшем матче сыграли вничью на выезде с «Монако» (1:1). Вторая в сезоне встреча Далера Кузяева и Александра Головина также не выявила победителя. Напомним, в первом круге команды голов не забили (0:0).

Тем не менее инициатива была полностью на стороне монегасков, поскольку они контролировали мяч и нанесли 17 ударов. Только самоотверженная игра защитников и надёжного голкипера Артура Десма спасла «Гавр» от поражения.

Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отработал в обороне. Главный тренер заменил его незадолго до конца встречи, поскольку необходимо было укрепить защиту и удержать ничью. В целом россиянин хорошо проводит первый сезон в «Гавре». Он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал результативную передачу.

Недавно директор «Гавра» высказался об игре Далера. По словам Матьë Бодмера, в команде довольны вкладом россиянина и заметен прогресс Кузяева. Он сказал, что бывший футболист «Зенита» добавил хладнокровия, техники клубу, а также уже стал его лидером.

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Гавр» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли включится в борьбу за место в еврокубках. Для команды, которой перед стартом этого сезона предрекали борьбу за выживание, это неплохой результат.

В Кубке Франции тёмно-синие обыграли «Кан» (2:1) и «Шатору» (1:0). Ещё в прошлом сезоне клуб выступал в Лиге 2, но после повышения зарекомендовал себя как неуступчивый соперник. «Гавр» играет в оборонительном стиле, поэтому забить ему сложно. В этом розыгрыше Лиги 1 он пропустил в 20 встречах 24 гола.

У «Страсбурга» сезон складывается довольно неплохо, поскольку он занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 и прошёл в 1/8 финала Кубка Франции. Отставание от занимающего шестую строчку «Ланса» составляет восемь очков. Команда не потеряла шансы попасть в зону еврокубков.

Тем не менее в игре «Страсбурга» достаточно проблем. Команда испытывает сложности в матчах с сильными соперниками, которые активно прессингуют и хорошо контролируют мяч. Тренерский штаб во главе с бывшим капитаном лондонского «Арсенала» Патриком Виейра пробует различные схемы, но довольно скромные ресурсы не позволяют реализовать все идеи.

Но усиления состава зимой не последовало. Напротив, руководство «Страсбурга» в январское трансферное окно продало в московский «Локомотив» защитника Жерзино Ньямси. Новый игрок железнодорожников в интервью рассказал, что Головина считает звездой, а про Кузяева не слышал.

В последней встрече «Страсбург» дома проиграл «ПСЖ» (1:2). Подопечные Патрика Виейра не уследили за Килианом Мбаппе, который забил гол и сделал результативную передачу. Дилан Баква во втором тайме сократил разницу в счёте, но восстановить паритет не удалось.

«Страсбург» хорошо играет в атаке и забивал в каждом из 10 последних матчей с учётом всех соревнований. У «Гавра» заработало позиционное нападение, поэтому тёмно-синие записали в актив 10 голов в пяти встречах. Рассмотрим ставку на то, что обе забьют, за 1.96.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» — «Гавр» 7 февраля 2024 года

Патрик Виейра даже с ограниченным составом создал вполне рабочую схему в нападении, и его подопечные стабильно забивают. «Гавр» на последнем отрезке сезона показывает неплохие результаты и опасен в атаке. Кроме того, в последнем очном матче «Страсбург» победил со счётом 2:1. Ждём, что голы снова будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.96.