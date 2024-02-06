«Вашингтон» — «Монреаль». Александр Овечкин восстановил силы

Капитан «столичных» пропустил Матч звёзд НХЛ и готов к борьбе за место в плей-офф.

7 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Кэпиталз» можно за 1.98, шансы «Канадиенс» оценили коэффициентом 2.98. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 7 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Монреаль» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.63. Если «Канадиенс» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.29.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (31.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 7 февраля «Вашингтон» будет принимать «Монреаль» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск. Команды получили больше недели на отдых, пока лига провела Матч звёзд. Сумел ли восстановить силы Александр Овечкин?

В последней встрече «Кэпиталз» на выезде уступили «Далласу» (4:5 ОТ). Матч получился тяжёлым для «столичных», поскольку соперник отлично оборонялся и опасно атаковал. Основное время команды завершили вничью (4:4), а в овертайме «Старз» забили победный гол.

Наконец-то Александр Овечкин забросил шайбу и достойно ответил критикам. Капитан «Вашингтона» блестяще провёл решающий отрезок матча. На 58-й минуте он реализовал большинство, а затем ассистировал Дилану Строуму, который восстановил паритет (4:4) и перевёл игру в овертайм.

«Вашингтон» нестабильно проводит этот сезон НХЛ. Овечкин забросил всего девять шайб, и его игра померкла. Поэтому главный тренер Спенсер Карбери предпочёл играть от обороны. Постепенно команда привыкла к его предпочтениям.

У тренерского штаба «Кэпиталз» есть резерв для улучшения результатов. В текущем сезоне команда слабо играет в большинстве, находясь среди худших в лиге с реализацией 14,5%. Во многом по этой причине «столичные» забросили меньше всех в Восточной конференции (115 шайб).

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 51 очко. Клуб выиграл 22 из 47 встреч. Конкуренция за место в плей-офф высокая, поэтому любой спад снизит шансы команды. От восьмой строчки её отделяет пять очков.

«Кэпиталз» проиграли четыре последние встречи. Кроме «Далласа», они уступили «Сент-Луису» (0:3), «Миннесоте» (3:5) и «Колорадо» (2:6). Три матча завершились с тоталом больше 5.5 шайбы.

«Монреаль» в минувшей встрече на выезде уступил «Питтсбургу» (2:3 ОТ). После заброшенных шайб в исполнении Кейдена Гуле и Юрая Слафковски клуб дважды вёл в счёте, но позволил сопернику восстановить паритет. А в овертайме очередной результативный пас Евгения Малкина принёс победу «Пингвинз».

Судя по всему, руководство «Монреаля» не рассчитывает побороться за участие в плей-офф в этом сезоне. Об этом можно судить по обмену Шона Монахана в «Виннипег». Он являлся третьим бомбардиром «Канадиенс» в текущем розыгрыше НХЛ. В 49 встречах форвард забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи.

«Монреаль» плохо провёл последние пять матчей. Помимо «Питтсбурга», клуб уступил «Оттаве» (2:6 и 1:4) и «Бостону» (4:9). Единственную победу на этом отрезке клуб добыл во встрече с «Айлендерс» (4:3).

«Монреаль» после 49 встреч набрал 48 очков и находится далеко от зоны плей-офф. Отметим, что у «Канадиенс» отрицательная разница забитых и пропущенных голов — «-39» (136:175). Проблемы в линии защиты у них только нарастают.

«Кэпиталз» дома на последнем отрезке сезона показали хорошие результаты и выиграли четыре матча из пяти. «Канадиенс» не могут преодолеть системный кризис в защите и много пропускают, поэтому поставим на победу «Вашингтона» за 1.98.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 7 февраля 2024 года

«Вашингтон» дома старается активно прессинговать и поэтому победил в четырёх из пяти последних матчей. В свою очередь, «Монреаль» на спаде, особенно это касается обороны и надёжной игры вратарей. Предположим, что «Кэпиталз» воспользуются кризисом соперника и выиграют в основное время.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.98.