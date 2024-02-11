Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Уже известен фаворит

Бой между украинцем и Цыганским королём был перенесён. Впрочем, это не повод для грусти, ведь появились радостные вести.

К сожалению, долгожданный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе не состоится в ближайшем будущем. Поединок должен был пройти 17 февраля в Саудовской Аравии, но Цыганский король получил рассечение.

Впрочем, сильно расстраиваться не стоит. Контракт подписан, да и потом, вскоре в Саудовской Аравии должен состояться другой интересный мегафайт. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) встретятся Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

Где и когда состоится бой?

Так же, как и перенесённый поединок между Усиком и Фьюри, бой Бивол — Бетербиев состоится в Саудовской Аравии. Руководитель главного управления развлечений страны принц Турки Аль аш-Шейх сообщил, что поединок между Дмитрием и Артуром запланирован на 1 июня 2024 года.

Коэффициенты букмекеров на бой Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

Эксперты отдают предпочтение Дмитрию Биволу. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.72. Шансы Артура Бетербиева оценили коэффициентом 2.14. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 20.0.

Шансы Бивола

Ни для кого не секрет, что у Бивола и Бетербиева абсолютно разные техники, что добавляет интриги. Зачастую Дмитрий отдаёт предпочтение прагматичному боксу и старается выиграть за счёт не столько сильных, сколько точных ударов. Он на порядок моложе Артура и быстрее.

Стиль Бивола многие находят незрелищным и часто критикуют. Однако его это нисколько не смущает. Результаты свидетельствуют о том, что техника Дмитрия вполне имеет право на жизнь. На профессиональном уровне он провёл 22 поединка и во всех одержал победы. 11 из них выиграл нокаутом.

Шансы Бетербиева

Бетербиев — боец совсем другого плана. Он является нокаутёром, но не совсем типичным. Артур обладает мощнейшим ударом. Все 20 поединков на профессиональном уровне он выиграл нокаутом. Однако дело не только в силе, но и в грамотной подготовке.

39-летний боксёр пребывает в просто фантастической физической форме, а также очень умно ведёт себя на ринге. Чаще всего у Бетербиева получается выключить сильные стороны соперника и задать комфортный для себя ритм. Несмотря на возраст, он весьма динамичен и опасен.

Кто фаворит?

Разве можно при таких раскладах выявить фаворита? На бумаге чуть сильнее видится Бивол. Однако отсутствие сильного удара может стать серьёзной проблемой. Стиль Бетербиева гораздо более привычен и, пожалуй, лучше подходит для профессионального бокса.

И всё же мы предлагаем рискнуть и поставить на победу Дмитрия за коэффициент 1.72. Маловероятно, что Бетербиеву удастся подловить хладнокровного соперника на ошибке и отправить в нокаут. Куда больше верится в победу Бивола по очкам. 33-летний боксёр более быстр и универсален. Думается, это сыграет ключевую роль.

Ставка: победа Дмитрия Бивола за коэффициент 1.72.