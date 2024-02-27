«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Юрген Клопп выстоит перед новыми вызовами

Немец признался, что у него нет состава на матч. Впрочем, ему не привыкать находить выходы из сложных ситуаций.

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.63. Успех «святых» оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 28 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (28.02.2024)

Позади 26 туров английской Премьер-лиги, а также матчи 1/16 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. 28 февраля состоятся четыре встречи 1/8 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Энфилд» местный «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Сезон складывается для мерсисайдцев прекрасно. Они вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места, возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а также совсем недавно выиграли Кубок лиги Англии. В финале турнира подопечные Юргена Клоппа обыграли «Челси» (1:0 ДВ).

Немецкий специалист заявил, что этот трофей самый особенный за 20 лет в тренерской карьере. «Ливерпуль» сыграл по сути вторым составом, в частности из-за травм. Клопп выпустил много воспитанников, и они не подвели. В послематчевом интервью тренер отметил, что гордится академией клуба.

Главными героями встречи стали Вирджил ван Дейк и Кивин Келлехер. Нидерландец записал на свой счёт победный гол, а ирландец совершил целых девять сейвов. Сообщается, что «Челси» создал моментов на 2,95 гола, но голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Впрочем, удивляться особо нечему. Келлехер давно зарекомендовал себя как одного из лучших вторых номеров в мире. В 2022 году 25-летний вратарь помог Клоппу выиграть как Кубок лиги, так и Кубок Англии. В текущем сезоне у мерсисайдцев есть возможность повторить успех.

Впрочем, совсем недавно Клопп сказал, что у него нет состава на грядущий матч. Он признался, что футболисты, которые вышли на замену во встрече с «Челси», возможно, сыграют ещё раз. Основа будет восстанавливаться и готовиться к матчу с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии.

Удастся ли «Саутгемптону» воспользоваться ослабленностью и усталостью мерсисайдцев? Долгие годы «святые» занимали нишу в середине турнирной таблицы АПЛ, но по итогам прошлого сезона они заняли последнее место и вылетели во второй по значимости дивизион Англии.

Претерпев некоторые изменения летом, команда устремилась обратно в АПЛ. Она располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от занимающего второе место «Лидса» составляет пять очков, но и отрыв от догоняющего «Вест Бромвича» приличный — 11 очков.

Впрочем, у «Саутгемптона» наблюдается спад. После 22-матчевой беспроигрышной серии он резко сбавил обороты. В последних четырёх встречах в Чемпионшипе «святые» победили только «Вест Бромвич» (2:0). Уступили они «Бристолю» (1:3), «Халл Сити» (1:2) и располагающемуся неподалёку от зоны вылета «Миллуоллу» (1:2).

Стоит отметить, что надёжностью в обороне «Саутгемптон» не обладает. В 34 матчах во втором по значимости дивизионе Англии он забил 65 мячей, а пропустил 42. Если во встречах с командами такого уровня «святые» так много пропускают, то что будет в игре с самой результативной командой АПЛ?

В 40 матчах во всех официальных турнирах подопечные Юргена Клоппа забили 101 гол, а пропустили только 39. Кроме того, дома они не потерпели в этом сезоне ни одного поражения. Ничьих при этом всего две. П1 + ТБ 1.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

10 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили в Саутгемптоне. Несмотря на кадровые проблемы, Клопп заявил, что его подопечные будут бороться за все трофеи. Думается, эмоциональная победа в Кубке лиги придаст им и болельщикам дополнительный заряд энергии.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 28 февраля 2024 года

«Ливерпуль» видится одним из главных претендентов на победу во всех турнирах Англии. Думается, Клопп найдёт выход из трудной ситуации, сложившейся из-за травм и плотного графика. Дома мерсисайдцы должны уверенно обыграть «Саутгемптон». «Святые» являются для них весьма удобным соперником.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.