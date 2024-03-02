СКА — «Торпедо», второй матч. 60 минут ярости в Санкт-Петербурге

3 марта состоится второй матч 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.53, а шансы нижегородцев оцениваются в 5.00. Ничья в основное время доступна за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на второй матч плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 3 марта 2024 года

Аналитики считают, что вторая встреча серии СКА — «Торпедо» в плей-офф КХЛ не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ставки на победу петербуржцев с учётом овертайма принимают за 1.30. Если нижегородцы выиграют матч, сыграет коэффициент 3.60.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» (03.03.2024)

Регулярный чемпионат КХЛ позади, а для 16 команд началось главное испытание — борьба за Кубок Гагарина. 3 марта во втором матче плей-офф СКА сыграет с «Торпедо» в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

СКА с перепадами прошёл старт сезона. Команда не выступила на ожидаемом уровне, но главный тренер Роман Ротенберг объяснял снижение результатов адаптацией после тяжёлых физических нагрузок. Действительно, через некоторое время клуб стал стабильно набирать очки.

Скорее всего, дело было не в ошибочном распределении физических нагрузок, а в смене вектора в тактике. Ротенбергу пришлось срочно сворачивать эксперименты, и СКА перешёл на активную игру, агрессивный прессинг и увеличил количество бросков. Клуб из Петербурга улучшил положение в таблице и едва не выиграл Кубок Континента.

Переезд на новую «СКА Арену» прибавил команде эмоций, поскольку болельщики обеспечили высокую посещаемость и активно поддерживали. Кроме того, максимально эффективным оказалось решение подписать контракт с голкипером «Адмирала» Никитой Серебряковым. Он довольно быстро адаптировался, и защита заиграла увереннее.

Вот только в первом же матче плей-офф все наработки Романа Ротенберга, которые помогали в регулярном чемпионате, оказались бесполезны. Голкипер Серебряков ментально совершенно был не готов к важной игре. Он пропустил две шайбы и «поплыл». Тренерский штаб принял решение выпустить сменщика, но и к Павлу Мойсевичу были определённые претензии.

Нападение СКА не сработало на полную мощность и выглядело слабо. Команда сбилась на индивидуальные действия, которые успеха не принесли. В довершение всех бед повреждения получили нападающий Борна Рендулич и защитник Андрей Педан, который на старте регулярного чемпионата КХЛ уже получал тяжёлую травму.

Роман Ротенберг рассказал в интервью, что его подопечные оказались ментально не готовы к стилю игры, который им навязал соперник. Наставник СКА пообещал быстро исправить ошибки. Впрочем, к действиям петербуржцев на льду тоже остались вопросы.

Да и вряд ли за победой «Торпедо» (5:2) стоит только «провокационный» стиль. Действительно, подопечные Игоря Ларионова вступали в жёсткую борьбу и не жалели сил. В регулярном чемпионате соперники привыкли к иной манере игры нижегородцев, а тут Профессор полностью переиграл Ротенберга, выбрав неожиданный ход.

Второй фактор, который сыграл в пользу «Торпедо» — это великолепное выступление Василия Атанасова. Один из лучших форвардов нижегородцев восстановился от травмы к плей-офф и действовал с максимальным настроем. Нападающий оформил дубль и стал одним из главных героев первого матча.

Судя по результату первой игры, у команд гораздо лучше получается атаковать, чем обороняться. Неприятно разочаровал голкипер СКА Серебряков, а нижегородцу Ивану Кульбакову свойственна нестабильность. Поэтому предлагаем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.05 в этот раз.

Прогноз и ставки на второй матч плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 3 марта 2024 года

СКА необходимо побеждать, поэтому стоит ожидать от подопечных Романа Ротенберга активных действий в атаке. Открытая игра — это любимая стихия нижегородцев, которые очень уверенно чувствуют себя в таких условиях. Мы считаем, что команды проведут больше времени в нападении и будут рисковать. Это должно принести голы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.