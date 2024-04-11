«Краснодар» — «Зенит». Чемпионская гонка на грани завершения

13 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.38. Успех краснодарцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (13.04.2024)

Сезон постепенно близится к завершению. 13 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Смена тренера пока что не оказывает на «Краснодар» положительного влияния. Под руководством Мурада Мусаева он сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и с трудом победил «Пари НН» (4:3). Результаты были бы хуже, если бы не Матвей Сафонов. Голкиперу неоднократно приходилось вступать в игру и выручать команду.

Отлаженный Владимиром Ивичем оборонительный механизм сломался. Во встрече с железнодорожниками чёрно-зелёные допускали выходы один на один и часто фолили на подступе к своей штрафной. В матче с нижегородцами наблюдалась иная, но не более приятная картина.

Краснодарцы защищались бо́льшим количеством, чем в игре с «Локомотивом», но это совсем не мешало нижегородцам выходить на выгодные для ударов позиции и забивать. Ещё у «быков» возникли большие проблемы на стандартах. Они регулярно проигрывали верховую борьбу.

К нападению «Краснодара» вопросов нет, но из-за сильной нехватки крепости в защите чёрно-зелёные провели больше времени без мяча, чем нижегородцы. С такой игрой о чемпионской гонке они могут забыть. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко, но это только пока.

Команда из Санкт-Петербурга зимой очень здорово укрепила состав. В числе новичков оказался очень перспективный 18-летний бразильский нападающий Педро. Он практически сразу влился в ритм российского футбола и стал выделяться на фоне других футболистов.

В первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ со «Спартаком» (2:1) на выезде Педро помог петербуржцам одержать победу, оформив дубль. Следом он сделал разницу во встрече последнего тура первенства с «Балтикой» (1:0). Бразилец стал автором единственного забитого мяча.

Техничный быстроногий Педро в перспективе может стать долгосрочной заменой Малкома, ушедшего в «Аль-Хиляль». 18-летний форвард обладает схожим набором индивидуальных качеств, в частности отличным ударом, а также умениями обыграть один в один и грамотно открыться под передачу.

Во встречах со «Спартаком» и «Балтикой» подопечные Сергея Семака могли забить гораздо больше. Вратарь калининградцев Евгений Латышонок вообще творил волшебство. Он выручил в нескольких эпизодах, которые казались уже безнадёжными. К сейвам Сафонова петербуржцы морально готовы.

У «Зенита» больше опыта матчей, от которых зависит судьба чемпионства. Морально они подходят к встрече более собранными и готовыми, чем «Краснодар». Поставить на то, что сине-бело-голубые победят чёрно-зелёных, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38.

История очных матчей также всецело на стороне петербуржцев. «Быки» не выиграли ни 1 из 11 последних встреч. Ничьих при этом только четыре. Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Краснодаре, в победу сине-бело-голубых верится гораздо больше.

Скорее всего, на этом и закончится чемпионская гонка. «Динамо» проиграло два последних матча и сильно отстало от «Зенита». Краснодарцы в случае поражения могут потерять веру в себя и закончить сезон даже не на второй строчке, а ниже.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 13 апреля 2024 года

Мурад Мусаев ещё толком не освоился на тренерском мостике после возвращения в «Краснодар». У команды самый настоящий проходной двор в обороне. Для «Зенита» это просто подарок. Даже если «быки» покажут лучший футбол, у петербуржцев шансов на победу больше. У них лучше комплектация состава и явное преимущество в сбалансированности. Ждём победы от действующего чемпиона.

Ставка: победа «Зенита» за 2.38.