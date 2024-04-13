«Спартак» зря недооценивают, «Зенит» и «Краснодар» удержат интригу. Экспресс на РПЛ

Красно-белым по силам победить такое «Сочи», а в чемпионской гонке может быть ещё ничего не решено. У «быков» есть шансы.

Пришло время для 24-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу 13 апреля нас ожидают потрясающие матчи. Будет интересно посмотреть, как «Спартак» поведёт себя после победы над «Динамо», чем завершится московское дерби ЦСКА – «Локомотив». Но самое важное, сможет ли «Краснодар» сохранить шансы на чемпионскую гонку после игры с «Зенитом». Представляем вам экспресс с коэффициентом 7.70 на матчи РПЛ, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак»

Эксперты отказываются верить в красно-белых. Это удивительно! «Спартак» проведёт матч с командой, которая занимает последнее место в таблице – разве у него нет преимущества? В последнее время подопечные Абаскаля прибавляют. Они смотрятся гораздо симпатичнее. Угальде пробует взять на себя роль лидера, выкладывается по-полной в каждой игре. Да, некоторые решения Гильермо вызывают беспокойство, но в целом появляются положительные сдвиги.

Последняя победа в дерби с «Динамо» говорит о многом. Соболев оформил дубль. Причём оживился «Спартак» после сделанных замен во втором тайме – это работа тренерского штаба. «Сочи», в свою очередь, цепляется за результаты, завершив пять последних матчей в РПЛ вничью. Причём минувшие три тура южане провели с достойными соперниками – «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» — во всех случаях счёт 2:2.

Это может говорить только о том, что у «Сочи» остались проблемы, но он стал чаще забивать. Возможно, положительный импульс дала смена тренера в декабре 2023 года. Красно-белым такая игра на руку. Остаётся просто хорошо держаться в обороне и можно даже выиграть. Мы считаем, что эксперты переоценивают возможности южан. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 2.30.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»

Главная афиша 24-го тура. Два лидера чемпионата России. Между ними всего лишь одно очко – сине-бело-голубые впереди. Сможет ли «Краснодар» вернуть себе первое место в таблице, которое так прочно занимал в первой половине сезона? А может быть «Зенит» поставит точку в чемпионской гонке? Больше верится во второй вариант.

«Быки» утратили лидерство в РПЛ и уволили Владимира Ивича, пригласив на его место уже знакомого краснодарцам Мурада Мусаева. Кто знаком с работой этого наставника, знает о его любви к атакующему футболу. Переделка началась практически сразу. Матч с «Пари НН» доказал, что подобные нововведения принесут немало ущерба. «Краснодар» выиграл, но какой ценой – 4:3.

В свою очередь у «Зенита» дела идут намного лучше. В команде показывают классный результат новички. Чего только стоит игра 18-летнего Педро, оформившего дубль в ворота «Спартака» в матче Кубка России. Он же стал автором единственного мяча в минувшей встрече с «Балтикой» (1:0). Это не Малком – это улучшенная версия его.

Но ставить на победителя в таком очень важном матче – это ошибка. Футбол будет упорным, возможно, равным и наверняка голевым, учитывая рвение «быков» играть в атаке. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.83. Голами с обеих сторон завершились 9 из 10 последних очных встреч.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Московское дерби приковывает не меньше внимания, чем остальные матчи 24-го тура. Обе команды имеют равное количество очков, а победа в очной встрече поможет одной из них продолжить борьбу за третье место в таблице РПЛ. А там кто знает, быть может получится включиться в гонку за чемпионством, если «Зенит» внезапно начнёт терять очки.

Две противоположности. «Локомотив» до зимнего перерыва показывал качественный футбол, но после него играет крайне нестабильно, прервав безвыигрышную серию лишь в последней встрече с «Ахматом» (2:0). ЦСКА, наоборот, часто допускал ошибки и много брака до каникул, а теперь показывает отличные результаты. Армейцы не проигрывают на протяжении шести матчей, одержав четыре победы.

Лучше поставить на победу ЦСКА с форой (0) за 1.83. Успех железнодорожников во встрече с «Ахматом» ни что иное, как удаление в составе грозненцев в первом тайме. А вот подопечные Владимира Федотова идут по пути прогресса. К тому же, они разгромили «Локомотив» в игре первого круга РПЛ – 4:1. Вряд ли они проиграют эту встречу.

Экспресс на матчи РПЛ 13 апреля

Ставка 1: индивидуальный тотал «Спартака» в игре с «Сочи» больше 1.5 мяча за 2.30.

Ставка 2: обе забьют в матче «Краснодар» — «Зенит» за 1.83.

Ставка 3: победа ЦСКА в игре с «Локомотивом» с форой (0) за 1.83.

Общий коэффициент: 2.30 Х 1.83 Х 1.83 = 7.70.