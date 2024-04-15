Экспресс на футбол с коэффициентом 8.37: Палмер тянет «Челси», Миранчук выручит «Аталанту»

15 апреля пройдут заключительные матчи очередных туров в чемпионатах Италии, Испании и Англии. Рассчитываем на интересный футбол и представляем вам экспресс с коэффициентом 8.37.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Верона»

«Аталанта» показывает впечатляющие результаты в последних матчах, в том числе разгромив «Ливерпуль» со счётом 3:0 в Лиге Европы. Это свидетельствует о высоком уровне игры команды и её способности доминировать над соперниками очень высокого класса.

«Верона», в свою очередь, не показывает стабильных результатов, что видно из последних игр. Поражение во встрече с «Дженоа» со счётом 1:2 и ничья с «Кальяри» 1:1 говорят о том, что у команды есть проблемы в обороне, которые могут быть использованы соперниками. История очных встреч также на стороне «Аталанты», которая выиграла три последних матча у «мастифов».

Учитывая все факторы, включая текущую форму команд и историю личных встреч, можно ожидать, что «Аталанта» победит в предстоящем матче и будет тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент на этот исход — 2.15. Команда хозяев покажет своё превосходство на поле и укрепит свои позиции в турнирной таблице. Ждём появления на поле Алексея Миранчука, который в последнее время полезен, но просидел на лавке почти всю прошлую игру с «Ливерпулем».

Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон»

«Челси» показывает сильные результаты в играх на своём поле, включая недавнюю победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3 и неплохую игру с «Бёрнли», завершившуюся вничью — 2:2. Команда демонстрирует высокую результативность.

«Эвертон», с другой стороны, показывает нестабильные результаты в последних играх, проиграв «Борнмуту» и «Вест Хэму», но победив «Бёрнли». Однако успех в матчах с командами, находящимися в нижней части таблицы, не гарантирует подобного результата в игре с соперником уровня «Челси».

С учётом личных встреч, в которых «Эвертон» дважды подряд удерживал ничью на выезде, не стоит недооценивать его шансы. Однако текущая форма и домашняя статистика «Челси» говорят в пользу лондонской команды.

Важной деталью является и результативность «Челси», что может стать определяющим фактором в предстоящей встрече. Несмотря на потенциальное сопротивление со стороны «Эвертона», ожидается, что «Челси» сможет контролировать игру и создать достаточное количество моментов для забитых мячей. С учётом всего вышеперечисленного прогноз на матч таков: хозяева победят с коэффициентом 1.72. Домашний стадион и текущая форма должны помочь им набрать три очка в этой встрече.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Валенсия»

«Осасуна» показывает смешанные результаты в последних матчах, разгромив «Альмерию» (3:0), но потерпев поражения от «Реала» и «Жироны» с общим счётом 2:6. Команда демонстрирует хорошую игру на своём поле, что было заметно в матче с «Алавесом». В свою очередь, «Валенсия» также не отличается стабильностью, однако последняя победа над «Гранадой» и ничья с «Мальоркой» говорят о том, что она находится в борьбе за очки и готова дать отпор любому сопернику.

Исходя из текущей формы команд, их последних результатов и истории личных встреч, мы предполагаем, что матч завершится победой «Осасуны» с коэффициентом 2.25. Ожидается, что обе команды проявят активность в атаке, но домашние стены и поддержка болельщиков помогут хозяевам поля одержать трудовую победу.

Экспресс на 15 апреля

Ставка 1: победа «Аталанты» в матче с «Вероной» и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Ставка 2: победа «Челси» в игре с «Эвертоном» за 1.72.

Ставка 3: победа «Осасуны» в матче с «Валенсией» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.15 Х 1.72 Х 2.25 = 8.37.