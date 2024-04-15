«Бавария» исполнит мечту Кейна, «Реал» не хуже «Ман Сити». Чего ждать от Лиги чемпионов?

Кто сказал, что ответные матчи не могут быть ещё интереснее, чем первые?

16 и 17 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По их итогам станут известны две пары полуфиналистов. Нас ждут два грандиозных вечера! Тем более первые встречи получились невероятными. Забыть их будет сложно. Самое время разобраться, у кого больше шанс оказаться в 1/2 финала.

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля

22:00 мск. «Барселона» — «ПСЖ»

22:00. «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид.

17 апреля

22:00. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид

22:00. «Бавария» — «Арсенал».

Насколько реален камбэк «ПСЖ»?

Невероятные впечатления оставил у болельщиков первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной». Счёт открыли каталонцы благодаря голу Рафиньи, но парижане не просто сравняли его, но и вышли вперёд – отличились Усман Дембеле и Витинья. Сине-гранатовые точно не собирались сдаваться. Бразилец вновь восстановил равенство в счёте, а Кристенсен вывел команду Хави вперёд. Его гол стал победным – 3:2.

«ПСЖ» предстоит играть на выезде. Пожалуй, это основная сложность, ведь отыграть дефицит в один мяч – вполне выполнимая задача. Мбаппе очень хорошо контролировали неделю назад: не давали ему пространства, перекрывали зоны и прессинговали. Поэтому он толком ничего не сделал, а одного желания оказалось недостаточно. Задача – найти способ, чтобы реактивный француз смог стабильно прорывать оборону каталонцев.

Если получится справиться с этой задачей, то «ПСЖ» вполне может пойти на камбэк и оформить проход в полуфинал. Вспомним ситуацию в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году, когда парижане на выезде разгромили «Барселону» со счётом 4:1. Мбаппе в тот день оформил хет-трик. Предлагаем прощупать проход «ПСЖ» за 3.85. Шансы на выход в полуфинал «Барселоны» оценили в 1.25.

Учитывая силу состава парижан и минимальное поражение в первом матче, столь существенный перекос в линии кажется соблазнительным. Да, работа Луиса Энрике вызывает определённые вопросы, но уровень индивидуального мастерства позволяет рассчитывать на итоговый успех. Состав у «Барселоны» никак не сильнее, а уж если тренерский штаб парижан провёл качественную работу над ошибками…

У «Атлетико» проблемы!

«Матрасники» вынуждены были довольствоваться победой со счётом 2:1 в первом матче с дортмундской «Боруссией». Но этого преимущества очень мало, чтобы спокойно выйти в полуфинал. При этом ответная встреча пройдёт в Дортмунде. Прибавим к этому ещё тот факт, что «шмели» заметно прибавили во втором тайме неделю назад. У них есть хорошие шансы перевернуть ситуацию с ног на голову.

Дортмундцы очень успешно выступают на домашнем стадионе. В этом сезоне в Лиге чемпионов на своём поле они побеждали «Ньюкасл» (2:0) и ПСВ (2:0), а также играли вничью с «ПСЖ» (1:1) и «Миланом» (0:0). Для «Атлетико» гостевые матчи – всегда проблема. Лишь недавно безвыигрышная серия из шести встреч на выезде завершилась после победы в игре с «Вильярреалом» (2:1).

Есть смысл рассмотреть ставку на проход «Боруссии» с коэффициентом 2.75. Что касается шансов на выход в полуфинал «Атлетико», то их букмекеры оценили в 1.45. Подопечные Диего Симеоне имели всё необходимое, чтобы создать внушительный задел ещё к перерыву в Мадриде. Однако низкая реализация оставила немецкий клуб в деле. А в Дортмунде может произойти всякое.

Пустите Гарри Кейна в полуфинал!

Работает ли проклятье Гарри? Быть может, «Бавария» всё-таки покажет футбол того уровня, по которому уже заскучали болельщики. Кейн всегда заряжен и готов выносить соперников. Он установил немало рекордов в этом сезоне Бундеслиги. Вот только итог печален — в минувшие выходные чемпионом Германии досрочно стал «Байер». Что ж, погоня Кейна за первым трофеем в карьере продолжается. В этом клубном сезоне остался последний шанс. Зато какой — Лига чемпионов!

В первой встрече «Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Вот это было зрелище! Причём отыгрываться пришлось и «канонирам», несмотря на то что они открыли счёт. Действительно, первый гол забил Букайо Сака, но Серж Гнабри и Кейн вывели мюнхенцев вперёд под занавес первого тайма. Во второй половине матча только на 76-й минуте Леандро Троссард с передачи Жезуса сравнял счёт.

Кстати, Кейн забил в ворота «Арсенала» ещё когда выступал за «Тоттенхэм» в АПЛ аж 14 мячей. Теперь он отметился голом в ворота «канониров» уже в составе «Баварии». Поможет ли Гарри оформить проход мюнхенцев? Ставки на такое событие принимают за 1.78. А вот шансы сыграть в 1/2 финала подопечных Артеты оценили в 2.03.

Лига чемпионов — последний шанс «Баварии» спасти сезон. А это значит, что «Арсенал» ждёт очень, очень злой соперник.

Вот где ничего не понятно

«Реал» и «Манчестер Сити» в первом матче устроили настоящую баню. Шесть голов, сразу несколько шедевров. И полностью сохранённая интрига — 3:3. Это было похоже на игру в догонялки. Сначала «горожане» повели в счёте, но мадридцы ещё в первом тайме вышли вперёд. После начала второго тайма подопечные Гвардиолы забили ещё два гола и повели — 3:2. А на 79-й минуте Вальверде принёс «сливочным» ничью. Ух.

Будет ли в ответной игре нечто подобное? Не в пользу «Реала» тот факт, что «горожане» побеждали «сливочных» на домашнем стадионе в четырёх последних очных встречах. Многие скажут, что появился Беллингем, теперь всё изменится. Увы! В первом матче он вообще практически не был заметен. Его грамотно перекрывали и прессинговали защитники. Впрочем, Холанд тоже не отметился результативными действиями.

И всё-таки мы предлагаем присмотреться к ставке на проход «Реала». Мудрейший Карло Анчелотти, который, кажется, видел в футболе абсолютно всё. Команда с огромным чемпионским опытом. Да и в целом у «сливочных» неплохая форма.

Никто не удивится, если выявить победителя в основное время не получится, но по итогам противостояния у Анчелотти есть хорошие шансы на такую маленькую сенсацию с коэффициентом 3.25. В свою очередь, вероятность прохода «Ман Сити» оценили в 1.35.

Получается, букмекеры оценивают шансы испанского клуба в 30%. Нет, «Сити», конечно, очень хорош. Но считать «королевский клуб» явным аутсайдером при ничейном счёте… На наш взгляд, «Реал» себя ещё покажет!