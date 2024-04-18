Экспресс на Лигу Европы: «Байер» непобедим, Миранчук остановит «Ливерпуль»

После ярких впечатлений от четвертьфинала Лиги чемпионов трудно быстро прийти в себя, но 18 апреля нас ожидают наверняка не менее интересные матчи в Лиге Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.84 на встречи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан»

«Рома» показывает стабильность в последних играх, уступив только в одной встрече из пяти и сыграв вничью с «Удинезе». Однако скромные счета могут свидетельствовать о некотором снижении атакующего потенциала. В свою очередь, «Милан» демонстрирует результативный футбол, забив много голов в последних матчах. Но также и пропуская часто, как видно из недавней игры с «Сассуоло» (3:3).

Оба клуба уже сталкивались в этом сезоне, и результаты этих встреч не дают ясного преимущества ни одной из сторон. Последняя игра в Лиге Европы закончилась минимальной победой «Ромы», но это не гарантирует аналогичного результата в предстоящем матче. Принимая во внимание текущую форму команд, их мотивацию и предыдущие результаты, стоит ожидать упорной борьбы в матче.

Учитывая небольшое преимущество «Ромы» в последних встречах и её чуть более надёжную оборону (с учётом очных встреч) можно предположить, что она сможет использовать свой домашний стадион для достижения положительного результата. Однако «Милан» не раз доказывал свою способность выступать на высоком уровне во встречах с сильными командами, особенно в еврокубках.

Скорее всего, матч завершится ничьей с небольшим количеством голов, так как обе команды будут стремиться минимизировать риски. Поставить на ничейный результат можно с коэффициентом 3.45.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Ливерпуль»

«Аталанта» в последних матчах показывает очень непредсказуемую игру. Одержала убедительные победы во встречах с крепкими соперниками, такими как «Ливерпуль» и «Наполи», но в то же время потерпела поражения от команд, которые, казалось бы, находятся на более низком уровне.

С другой стороны, «Ливерпуль» также сталкивается с трудностями, проиграв «Кристал Пэлас» накануне, а до этого был разгромлен «Аталантой» в первом матче Лиги Европы — 0:3. При этом, несмотря на нестабильность, кажется, что «богиня» находит свою игру в нужный момент, особенно в еврокубках. Более того, последняя встреча с «Ливерпулем» может служить хорошим психологическим преимуществом перед предстоящей встречей.

Учитывая текущую форму команд, мотивацию в еврокубковых матчах и последние встречи между ними, мы предполагаем, что «Аталанта» сможет использовать домашний стадион и поддержку болельщиков для достижения положительного результата. Вероятно, матч будет напряжённым, с обилием моментов у обоих ворот, но хозяева, возможно, как минимум не уступят и выйдут в следующий раунд еврокубкового турнира. Ставки на то, что «богиня» не проиграет, принимают за 2.35.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Байер»

«Вест Хэм», играя на домашнем стадионе, должен использовать преимущество трибун и попытаться взять реванш за недавнее поражение со счетом 0:2. Однако форма англичан вызывает определённые сомнения: поражение от «Фулхэма», ничья с «Тоттенхэмом» и победа над «Вулверхэмптоном» свидетельствуют о нестабильности в игре.

С другой стороны, «Байер» демонстрирует впечатляющие результаты: крупные победы над «Вердером» и «Фортуной», а также успехи в других матчах говорят об отличной форме команды. Последняя встреча с «Вест Хэмом» также подтвердила превосходство леверкузенцев. А победа над «Вердером» со счётом 5:0 принесла досрочное чемпионство в Бундеслиге, так что с настроением, а главное — с настроем — у леверкузенцев всё в порядке. Теперь можно полностью сосредоточиться на еврокубке.

Учитывая текущее состояние команд и их последние встречи, можно предположить, что «Байер» имеет все шансы повторить успех. Ожидается, что «Вест Хэм» попытается взять инициативу в свои руки и создать ряд опасных моментов у ворот соперника. В то же время «Байер», обладая высококлассными исполнителями в атаке, наверняка будет искать свои шансы в контратаках.

Принимая во внимание все факторы, мы ожидаем, что матч будет наполнен интригой и эмоциями, но «Байер» сумеет использовать свои моменты более эффективно. Вероятный исход встречи — победа «фармацевтов» со счётом 2:1, что позволит им закрепить успех в первой встрече и выйти в следующий раунд турнира — в полуфинал Лиги Европы. Ставки на победу леверкузенцев принимают за 1.83.

Экспресс на Лигу Европы, 18 апреля

Ставка 1: ничья в игре «Рома» — «Милан» за 3.45.

Ставка 2: «Аталанта» не проиграет «Ливерпулю» за 2.35.

Ставка 3: победа «Байера» в матче с «Вест Хэмом» за 1.83.

Общий коэффициент: 3.45 Х 2.35 Х 1.83 = 14.84.