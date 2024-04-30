«Бостон» — «Торонто», пятый матч. Самсонов, Любушкин и Мэттьюс выбывают

1 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» — «Торонто». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.05. Успех «Мэйпл Лифс» оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто» 1 мая 2024 года

Букмекеры считают, что пятый матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.02. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (01.05.2024)

Первый раунд плей-офф НХЛ близится к завершению. 1 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором на льду арены «Ти-Ди Гарден» померяются силами «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1. В прошлом сезоне он был также близок к выходу в следующий раунд, но этого не случилось. Одним из главных препятствий стала фантастическая игра вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. «Пантерз» выиграли три последние встречи серии с «Брюинз» и в результате дошли до финала Кубка Стэнли.

Другая причина резкого спада и провала — возвращение в состав после травм многолетних лидеров «Бостона» Давида Крейчи и Патриса Бержерона. Они не потянули скорости, которые предложила «Флорида». После вылета возрастные хоккеисты объявили о завершении карьеры.

Крейчи и Бержерон вошли в историю. Новую главу пишут Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Выступающие с незапамятных времён за «Бостон» хоккеисты пребывают в отличном тонусе и ведут за собой команду. В четырёх встречах с «Торонто» чех забросил две шайбы и отдал два голевых паса, а канадец записал на свой счёт три гола и пять результативных передач.

Маршан установил выдающееся достижение. Он вышел на третье место по результативным действиям в плей-офф НХЛ среди левых вингеров. На счету канадца 136 (56+80) очков. Для того чтобы обойти занимающего вторую строчку Александра Овечкина, ему нужно набрать ещё шесть очков.

У 35-летнего Маршана ещё есть порох в пороховницах. Отличная сыгранность с более молодыми хоккеистами, мастерство и никуда не ушедшая со временем ловкость рук — всё на месте. Шелдон Киф не может найти противоядия от Брэда, хотя в подспорье у него достаточно именитых хоккеистов.

Большая четвёрка «Торонто» — Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер — должны были стать теми, кто приведёт клуб к победе в Кубке Стэнли впервые более чем за 50 лет. Пока же они лишь занимают больше половины платёжной ведомости «Мэйпл Лифс».

В четырёх встречах с «Бостоном» ни один из хоккеистов большой четвёрки «кленовых листьев» не набрал больше трёх результативных действий. Таварес набрал одно очко, Марнер — два, Нюландер — ни одного, а Мэттьюс, забросивший в регулярке рекордные 69 шайб, записал на свой счёт победный гол и два ассиста.

Четвёртый матч с «Брюинз» Мэттьюс доиграть не смог из-за болезни. Шелдон Киф признался, что это не простая хворь. Он отметил, что симптомы сохраняются и усиливаются, когда Остон выходит на лёд. Ждать, что он станет спасителем «Мэйпл Лифс», не стоит.

Поставить на то, что «Бостон» обыграет «Торонто» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. У «кленовых листьев» сдают нервы. Между Мэттьюсом, Нюландером и Марнером по ходу четвёртого матча серии с «Брюинз» возникла перепалка. И конфликт только начал разгораться.

Нюландер недавно вернулся в состав. Он пропустил три первые игры серии из-за мигрени и пребывает не в лучшем тонусе. Марнер потерялся в этом плей-офф. Мэттьюс болен. Вся надежда на Тавареса, но что он может предложить Маршану и Пастрняку?

Илья Любушкин показал неплохой результат в последнем матче. Мало того, что он грамотно отрабатывал в защите, так ещё и успевал помогать в нападении. Благодаря своим стараниям он отдал одну результативную передачу. Самсонов не впечатлил игрой и в третьем периоде был заменён.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто» 1 мая 2024 года

Поддержка домашних трибун, отличная форма ведущих хоккеистов, хорошая сыгранность, грамотное управление Джима Монтгомери. Что ещё нужно для победы в основное время и закрытия серии с «Торонто», у которого по ходу плей-офф вскрылось множество проблем. Нет качества у «Мэйпл Лифс» как в защите, так в нападении.

Ставка: победа «Бостона» за 2.05.