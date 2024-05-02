«Торонто» — «Бостон», шестой матч. Любушкин и Мэттьюс на грани вылета

3 мая состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» — «Бостон». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Брюинз» оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон» 3 мая 2024 года

Букмекеры считают, что шестой матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что обе забросят больше 2.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.04.

Анализ и прогноз на шестой матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» (03.05.2024)

Некоторые команды уже вышли во второй раунд НХЛ, но в паре «Торонто» — «Бостон» победитель ещё не выявился. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Брюинз». Шестой матч состоится 3 мая на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Шелдон Киф изменил ход серии, удивив зрителей и Джима Монтгомери. Тренер «Торонто» лишился подспорья лучшего снайпера команды Остона Мэттьюса. Нападающий не смог доиграть четвёртую встречу и не появился в пятой из-за болезни. Однако это не стало для «кленовых листьев» ударом, от которого нельзя оправиться.

Перестановок было не избежать, и Киф решил заодно поменять вратаря. Впервые по ходу серии с «Бостоном» он оставил в запасе Илью Самсонова. Его сменщик Джозеф Уолл показал себя здорово. Американец пропустил только одну шайбу и совершил 27 сейвов. Не исключено, что в грядущем матче тренер снова отдаст ему предпочтение.

Зато вряд ли заменит Киф в первом звене другого россиянина — Илью Любушкина. По ходу первого раунда плей-офф 30-летний защитник набрал отменную форму. В пяти встречах с «Бостоном» он отметился тремя результативными передачами, при коэффициенте полезности «+5».

Вместе с подъёмом Любушкина значительно увеличилась крепость оборонительных рядов «Мэйпл Лифс». Если в первых трёх встречах серии с «Бостоном» они пропустили 11 шайб, то в двух последних – только четыре. В предстоящем матче тоже вряд ли будет слишком много голов.

Участие Мэттьюса в шестой встрече под большим вопросом. Вильям Нюландер пропустил первые три игры из-за мигрени и не набрал ещё ни одного очка в текущем плей-офф. У других звёздные нападающих «Торонто» Джона Тавареса и Митчелла Марнера показатели не намного лучше. Соперник не даёт им возможности проявить себя во всей красе.

Оборона у «Бостона» работает очень эффективно. Он пропустил только девять шайб в пяти встречах с «Мэйпл Лифс» и 224 – в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Мощные защитники «Брюинз» редко подпускают соперников к своим воротам. На подступах они встречают очень жёстко.

В нападении у «мишек» задают ритм Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В первых четырёх встречах серии с «Торонто» чешский нападающий забросил две шайбы и отдал два голевых паса, а 35-летний канадский форвард записал на свой счёт три гола и пять результативных передач.

Киф нашёл способ прервать результативную серию Пастрняка и Маршана. Помогли Джозеф Уолл и Илья Любушкин. Джиму Монтгомери придётся проявить изобретательность для того, чтобы вернуть прежнюю результативность.

«Торонто» не остаётся ничего другого, кроме как играть от обороны и рассчитывать на ошибки соперника. Он сильно ослаблен и вынужден отыгрываться. Риски должны быть минимальными. В противном случае последует вылет из Кубка Стэнли.

Заключить пари на то, что сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так. В двух других команды забросили чуть больше — по шесть шайб на двоих.

У «Торонто» есть шанс перевернуть ход серии. Киф нашёл то, за счёт чего его команда может пройти дальше — прагматичный хоккей. Хотелось бы, чтобы дело дошло до седьмой игры в серии. Будет интересно.

Впрочем, Джим Монтгомери тоже не лыком шит. Он наверняка разберёт ошибки пятой игры и создаст новые трудности для «кленовых листьев». Списывать его подопечных со счетов не стоит.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон» 3 мая 2024 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Ставка на «низ» по голам смотрится наиболее привлекательно. Кадровые проблемы «Торонто», отличная игра Любушкина и других защитников «Мэйпл Лифс», а также история очных встреч свидетельствуют в пользу небольшого количества заброшенных шайб.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95.