Даниил Медведев — Иржи Легечка. Россиянину придётся считаться с победившим Надаля чехом

2 мая в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде Даниил Медведев будет играть с Иржи Легечкой. Начало — не ранее 21:00 мск. Эксперты отдают преимущество четвёртой ракетке мира: коэффициент на победу россиянина составляет 1.55. Шансы чеха оценили коэффициентом 2.45.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде Даниил Медведев — Иржи Легечка 2 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде Даниил Медведев – Иржи Легечка получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.41.

Анализ и прогноз на матч Даниил Медведев — Иржи Легечка (02.05.2024)

2 мая Даниил Медведев проведёт матч с Иржи Легечкой в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде. Встреча состоится на стадионе «Каха Махика». Начало игры – не ранее 21:00 мск.

Россиянин начал свой путь в турнире с победы в матче с Маттео Арнальди (2:6, 6:4, 6:4). Четвёртому номеру рейтинга удалось отыграться после поражения в первом сете, проявив характер. В следующем матче легче не было. Медведев вновь уступил в первом сете Себастьяну Корде, но выиграл два оставшихся – 5:7, 7:6, 6:3.

Во встрече четвёртого круга «Мастерса» Даниил сыграл с Александром Бубликом. На этот раз российский теннисист завладел преимуществом сразу и одержал победу со счётом 7:6, 6:4. То ли четвёртая ракетка мира постепенно набирает ход, а может быть, не в лучшей форме был казахстанский спортсмен.

Медведев рассказал после игры, что знал об укороченных Бублика. Задачей россиянина было держать глубину, чтобы доставить проблемы сопернику. К счастью для Даниила, у него всё получилось. Задача на матч была выполнена успешно.

Легечка начал свою кампанию на «Мастерсе» в Мадриде с уверенной победы в матче с Хамадом Меджедовичем (7:5, 6:4). В следующей встрече он выиграл у Тьяго Монтейро (6:4, 7:6). Однако у 22-летнего чеха наверняка появились опасения. Его соперником стал легендарный Рафаэль Надаль.

На переполненном стадионе Иржи даже не нервничал, несмотря на статус испанца. Он заставил многочисленную аудиторию Надаля замолчать, обыграв соперника со счётом 7:5, 6:4. Сам чех поделился своими ощущениями после победы. Он сказал, что счастлив был поделить корт с таким известным теннисистом. А уж тем более обыграть его.

Последнее время Даниил был не в лучшей форме. Он не выиграл пока ни одного турнира в этом сезоне, но продемонстрировал потрясающую волю к победе и стойкость во встречах «Мастерса» в Мадриде. Немного Даниилу не хватает стабильности в игре на задней линии корта и точности в подачах.

В свою очередь, Легечка пребывает в прекрасном настроении и вдохновлён победой в игре с Надалем. Так классно смотрелся чех с королём грунта, продемонстрировав широкий спектр ударов с задней линии корта, а также неплохо работал у самой сетки. Что касается последнего, то Иржи на протяжении всего турнира отлично играет у сетки. Это может стать проблемой Медведева.

Конечно, Легечка находится гораздо ниже в рейтинге, чем Даниил, но у него всё равно есть шансы на победу. Если он будет играть с таким же рвением, как с Рафаэлем, россиянин может допустить больше ошибок. Поэтому Медведеву придётся выкладываться на все 100%. Насколько мы знаем, игра на глиняном корте – не самое любимое занятие четвёртой ракетки мира.

Мы не станем ставить на победителя. Всё-таки Даниил продемонстрировал в матче с Бубликом умение подстраиваться под соперника, изучать его слабые места и пользоваться. Легечка подойдёт к игре с особенным настроем. Мы предлагаем ставку на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет с коэффициентом 2.25.

Ставка: оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.25.