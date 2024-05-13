Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024: скромность Финляндии, дерзость США

Продолжаем следить за чемпионатом мира — 2024, который проходит в Чехии. Пока не совсем понятно, в каком состоянии находятся фавориты и на что способны аутсайдеры. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.66 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Норвегия — Финляндия

Норвежцы успели сыграть два матча на ЧМ-2024. Сначала они проиграли 2:5 Швейцарии. Уже на следующий день им предстояла встреча с чехами – хозяевами турнира, успевшими удивить. «Белые медведи» даже вышли вперёд – 3:1. Правда, удержать это преимущество не смогли. Более того, они пропустили ещё пять шайб и проиграли – 3:6. Таким образом, Норвегия остаётся с нулём в графе набранных очков. Матс Цуккарелло старается, но этого недостаточно.

Финляндия начала чемпионат мира с поражения в игре с Чехией (0:1 Б), что удивило многих. Однако это никак не снижает заслуг «львов», и они по-прежнему остаются одними из главных претендентов на победу в турнире. К тому же им удалось реабилитироваться крупной победой во встрече с Великобританией – 8:0.

Минувшая встреча с аутсайдером помогла финнам выдохнуть, раскрепоститься, а их нападающих прорвало. Почти наверняка «львы» победят, но не стоит ожидать голевой феерии в этом матче. Вероятнее всего, они выиграют с небольшим преимуществом. Поэтому наиболее выгодной выглядит ставка на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.

Прогноз на матч США – Словакия

Американцы провели уже два матча на ЧМ-2024. Сначала они проиграли 2:5 Швеции. Выглядело это слегка неожиданно, ведь по составу они ничуть не уступали сопернику. Правда, последние две шайбы шведы забросили уже в пустые ворота. Сборная США быстро реабилитировалась, крупно выиграв у Германии – 6:1. Особенно выделялись первые два звена. Тренер выбрал верное сочетание.

Словакия тоже провела две встречи на чемпионате мира, также набрав три очка. В первый игровой день она проиграла Германии со счётом 4:6. Это был великолепный матч с 10 заброшенными шайбами. Следующим соперником словаков стала сборная Казахстана, которая не выдержала столь мощного атакующего напора. В итоге «рыцари Татры» разгромили соперника – 6:2.

Обе команды демонстрируют классный хоккей. Состав заряжен на агрессивную игру в нападении. «Звёздно-полосатые» забросили за две встречи восемь шайб, а словаки — 10. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.80. Поддержим результативность сборных.

Прогноз на матч Германия – Швеция

В двух матчах немцы набрали три очка. В первой встрече они выиграли у Словакии со счётом 6:4, агрессивно проявив себя в атаке. Жаль, что следующая игра с США уже не получилась настолько яркой для «орлов». Зато американцы забросили шесть шайб в ворота Германии, пропустив только одну. В целом у Харольда Крайса неплохой состав. В основном в него включены игроки местной лиги. Они хорошо сыграны между собой.

«Три короны» тоже привезли сильнейших хоккеистов. 18 спортсменов представляют НХЛ. Если немцы крупно проиграли США, то шведы победили их со счётом 5:2. У сборной Швеции есть непреодолимое желание выиграть чемпионат мира. Последний раз ей это удавалось сделать в 2018 году.

Шведы являются фаворитами в этой встрече. Немцы наверняка не раз испугают их защиту, но получится ли реализовать свои моменты – спорно. Заострим внимание на том, как безобразно играют «орлы» в защите – 10 пропущенных шайб в двух матчах. Наш прогноз будет на индивидуальный тотал Швеции больше 3.5 шайбы за 1.70.

Экспресс на 12 мая

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче Норвегия – Финляндия за 1.85.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в игре США – Словакия за 1.80.

Ставка 3: индивидуальный тотал Швеции в матче с Германией больше 3.5 шайбы за 1.70.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.80 х 1.70 = 5.66.