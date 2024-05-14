«Флорида» — «Бостон», пятый матч. Бобровскому становится скучно

«Брюинз» в последних трёх матчах не наносили больше 18 бросков в створ. Кажется, они покинут плей-офф после этой встречи.

15 мая состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «Брюинз» оценили в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Бостон» 15 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Флорида» — «Бостон» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.87. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Флорида» — «Бостон» (15.05.2024)

15 мая состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном». Встреча пройдёт на «Амерант Банк Арене». Начало – в 2:00 мск. Либо эта серия закончится, либо у «Брюинз» ещё останутся шансы побороться. Счёт – 3-1 в пользу «пантер».

«Мишки» показали красивую игру в первом матче серии, разгромив «Флориду» со счётом 5:1. На тот момент казалось, что борьба между командами получится равной и оттого интересной для болельщиков. Видимо, все ошибались, потому что после этого «пантеры» спокойно завладели преимуществом.

Во второй встрече 1/4 финала плей-офф НХЛ «Брюинз» открыли счёт и выиграли первый период, но в следующих двух суммарно пропустили шесть шайб и потерпели крупное поражение. Забивали «Пантерз» даже в меньшинстве, что показало уровень обороны считавшихся надёжными «мишек».

На выезде «Флорида» вела себя так же уверенно, как во втором матче серии. Она победила сначала со счётом 6:2, а затем выиграла 3:2. По возвращении на домашнюю арену у «пантер» есть отличный шанс закрыть серию.

Брэд Маршан стал ключевым игроком «Бостона» в плей-офф. Он забросил три шайбы и отдал семь голевых пасов. Давид Пастрняк всегда на подхвате. У этого игрока есть всё, чтобы увеличить темп и создать массу проблем голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому.

Джейк Дебраск набрал потрясающую форму, хотя в регулярке так не блистал. В Кубке Стэнли у него уже девять очков по системе «гол+пас». Особенно полезен канадец при игре в большинстве.

У «Флориды» играет практически вся атака. Особенно в последних матчах стал выделяться Сэм Райнхарт. Начал плей-офф он не так удачно, как проводил регулярку. Но в трёх минувших встречах набрал пять очков. Александр Барков и Мэттью Ткачук поддерживают высокий темп. Каждый набрал по 13 очков и входят в пятёрку лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский проявил железный характер и продемонстрировал опыт. Показав невзрачную игру в первой встрече серии с «Бостоном», он собрался и пропустил всего лишь пять голов в трёх последних матчах. Хотя тут заслуга больше защиты, которая не позволяет нападению «мишек» выйти на пик. В этих трёх минувших встречах «Брюинз» не наносили больше 18 бросков в створ.

«Бостон» уступает практически во всём «Флориде». Не хватает бросков по воротам, не справляется оборона и нет выхода из сложившейся ситуации. Вероятнее всего «Пантерз» закроют серию при поддержке домашних трибун. Они слишком хороши. Ставки на победу подопечных Пола Мориса принимают с коэффициентом 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Флорида» — «Бостон» 15 мая 2024 года

«Пантерз» взвинтили темп и поддерживали его даже в гостевых встречах с «Брюинз». Они увереннее действуют в нападении, хороши в защите и даже не позволяют «Бостону» совершать много бросков по воротам. Они переиграли «мишек» почти во всех компонентах. Атакующий потенциал у «Флориды» очень хороший. Мы считаем, что команда Пола Мориса решит задачу с выходом в полуфинал в домашней встрече.

Ставка: победа «Флориды» за 1.80.