Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024: Коннор Бедард и Стефан Да Коста сделают результат

У канадцев и французов есть свои лидеры атак, на которых ложится ответственность. Они не подведут.

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Чехии продолжится 14 мая. Нас ждёт несколько очень интересных матчей, исход которых мы попытаемся спрогнозировать. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.67 на встречи ЧМ-2024, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Латвия — Казахстан

Казахстанцы начали чемпионат мира с победы в матче с Францией со счётом 3:1. Этот результат удивил многих. Показалось, что Галым Мамбеталиев нашёл секрет успеха. Но уже в следующей встрече со Словакией команда потерпела разгромное поражение — 2:6. Набранные три очка в игре с французами могут здорово выручить сборную в будущем. Шанс попасть в четвёрку конечно сохраняется. Для этого нужно как минимум обыграть Латвию.

Задача непростая. Бордово-белые выиграли обе свои встречи. Сначала они победили Польшу (5:4 ОТ), а затем Францию (3:2 ОТ). Особенно выделяется Каспарс Даугавиньш. Нападающий набрал пять очков по системе «гол+пас». Латвия — серьёзный соперник. Не стоит забывать, что она стала обладательницей бронзовых медалей минувшего чемпионата мира. К тому же в её составе есть опытный игрок НХЛ Элвис Мерзликин.

Статистика очных матчей далеко не на стороне казахстанцев. Бордово-белые выигрывали у Казахстана три последних встречи, суммарно забросив 17 шайб, а пропустив одну. На этот раз мы ждём, что подопечные Галыма Мамбеталиева по-спортивному разозлятся и попытаются прервать неудачную статистику. Быть может, на победу они не наиграют, но хотя бы две шайбы забросить им по силам. Ставки на индивидуальный тотал Казахстана больше 1.5 шайбы принимают за 1.67.

Прогноз на матч Канада — Австрия

«Кленовые листья» как положено начали ЧМ-2024 — с побед. Они набрали шесть очков и занимают третье место в группе, но только потому, что сыграли на одну встречу меньше, чем Финляндия и Швейцария. Канадцы могут возглавить таблицу, если одержат очередную победу. Они уже победили Великобританию (4:2), но выглядели неубедительно. Во второй игре действующий чемпион доказал свою мощь, разгромив Данию (5:1). Особенно заметен Коннор Бедард. Он набрал пять очков по системе «гол+пас».

От Австрии никто не ждёт сюрпризов. Задача команды — борьба за выживание. «Орлы» начали с двух поражений. Сначала они уступили с разгромным счётом 1:5 датчанам, а на следующий день показали неплохой хоккей со Швейцарией, но в итоге всё равно проиграли — 5:6. Рассчитывать на очки с лидерами определённо не следует, нужно надеяться на игры с аутсайдерами.

Матч наверняка получится результативным. Однако «кленовые листья» не балуют крупными победами. Мы бы рекомендовали ставку на гол Коннора Бедарда с коэффициентом 1.70. Это наиболее интересный вариант и правильный.

Прогноз на матч Польша — Франция

Поляки вернулись в элитный дивизион после 22-летнего отсутствия. Однако они также легко могут его покинуть, если не подтянут свои результаты. «Орлы» начали с поражения во встрече с Латвией (4:5 ОТ). В следующей игре со Швецией команда уже потерпела разгромное поражение — 1:5. Состав польской сборной далёк от нормы и не выглядит устрашающе даже для французов.

«Синие» никак не могут собраться и показать достойный результат. Встреча с Польшей для них станет лакомым кусочком. Отличный шанс набрать три очка. Сначала «мушкетёры» проиграли Казахстану со счётом 1:3, что стало неожиданностью. Затем они уступили Латвии (2:3 ОТ). Стефан Да Коста в минувшей игре забросил шайбу и отдал голевой пас. Быть может, именно его старания сыграют ключевую роль.

Считаем, что Франция должна выигрывать у Польши. У неё гораздо интереснее и увереннее состав. Но ставить на победу мы не будем, а предложим взять гол нападающего «Автомобилиста» Да Косты за 2.70. Он только входит в игровой ритм чемпионата мира и является ключевым игроком атаки «синих».

Экспресс на 14 мая

Ставка 1: индивидуальный тотал Казахстана в игре с Латвией больше 1.5 шайбы за 1.67.

Ставка 2: гол Коннора Бедарда в матче Канада — Австрия за 1.70.

Ставка 3: гол Стефана Да Косты в матче Польша — Франция за 2.70.

Общий коэффициент: 1.67 Х 1.70 Х 2.70 = 7.67.