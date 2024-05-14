«Брайтон» — «Челси». Джексон следует примеру Палмера

15 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Брайтон» — «Челси». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 2.03. Шансы «чаек» оцениваются в 3.30. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.38.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Брайтон» — «Челси» (15.05.2024)

В воздухе повисло напряжение. Пришла пора для решающих матчей в чемпионате Англии. 15 мая в перенесённой встрече 34-го тура АПЛ «Брайтон» будет принимать «Челси» на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Брайтон» обеспечил себе место в АПЛ на будущий сезон и выбыл из борьбы за еврокубки, поэтому без особого давления проводит оставшиеся матчи. «Чайки» находятся на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Подопечные Роберто Де Дзерби выиграли только один из восьми последних матчей.

На этом фоне возникли вполне резонные вопросы к Де Дзерби, который позиционируется как один из наиболее востребованных специалистов. Судя по сообщениям различных источников, топ-клубы спят и видят, как итальянец возглавит их команду. Но по большому счёту, кроме локальных успехов, наставник ничего не добился.

Конечно, «Брайтон» можно представить как фабрику талантов, предприятие, зарабатывающее огромные деньги на раскрутке талантливых игроков и их последующей продаже, но на протяжении сезона футболистов можно использовать на максимум возможностей. Вот и сам Де Дзерби в интервью сказал, что не хочет уходить в другую команду.

Справедливости ради отметим, что «Брайтон» оказался в сложном положении из-за большого количества травм. Словно эпидемия выкосила лидеров нападения. Вне игры Эван Фергюсон, Каору Митома и Жоао Педро, а также опытнейший Джеймс Милнер. По этой причине «чайки» с трудом создают опасные моменты, а с их реализацией и просто беда.

В отличие от соперника, «Челси» набрал форму и, вероятно, жалеет, что сезон скоро закончится, иначе была бы реальная возможность исправить ситуацию в чемпионате Англии. Победная серия подопечных Маурисио Почеттино насчитывает три матча. Поочерёдно были обыграны «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

После 36 туров «синие» находятся на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. У «аристократов» одинаковое количество очков с «Ньюкаслом». Единственное — «сороки» лучше по дополнительным показателям. Учитывая в какой прекрасной форме находится «Челси», шанс заполучить место в Лиге конференций велик.

Сложно представить, какие завалы пришлось разгребать Маурисио Почеттино, чтобы только весной найти оптимальный состав и создать необходимый баланс в команде. Кроме того, раскрылся Коул Палмер. 22-летний полузащитник забил в этом сезоне АПЛ 21 гол и сделал 10 результативных передач. Пожалуй, что англичанин — это единственная трансферная удача «синих» за последние пять лет.

«Чайки» фактически завершили сезон и испытывают дефицит игроков из-за большого количества травм, а вот у подопечных Почеттино нет иного варианта, кроме победы. «Синие» наконец-то разобрались с атакой, с которой вряд ли справится оборона кризисного «Брайтона». Рассмотрим ставку на победу «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.20.

К тому же вдобавок к Коулу Палмеру заметно прибавил в агрессии в атаке Николас Джексон. Сенегалец забивает в трёх последних матчах подряд. В одном из них он оформил дубль.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года

«Челси» на ходу и радует болельщиков яркой и результативной игрой в атаке. Коул Палмер нашёл своё место в команде, много забил в последнее время и тянет «синих» за собой благодаря максимальной самоотдаче и энергетике. «Брайтон» уныл и вряд ли выдержит давление мотивированного соперника.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 2.20.