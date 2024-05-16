Экспресс на футбол: команда Сторожука забуксует, «Акрон» приблизится к выходу в РПЛ

Осталось очень мало времени до окончания сезона Первой лиги. Несмотря на это, по-прежнему до конца неизвестно, кто выйдет в РПЛ напрямую, а кому предстоит пройти стыковые матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.6 на игры, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Ленинградец» — «Арсенал» Тула

«Ленинградец» на своём поле пытается восстановиться после серии неудачных матчей, которые проиграл «Химкам» со счётом 1:3 и «Соколу» — 0:2, а также сыграл вничью с «Акроном» и потерпел поражение во встрече с «СКА-Хабаровск». Только одна победа в последних пяти играх, добытая над занимающей последнее место «Кубанью» не может гарантировать уверенность в предстоящей игре. А ведь нужно спасаться от вылета! От «Сокола» отделяют два очка, но у «Ленинградца» есть матч в запасе. Это шанс!

С другой стороны, «Арсенал» показывает более стабильные результаты, одержав победу в матче с «Нефтехимиком» и сыграв вничью в четырёх других встречах с сильными соперниками. Это делает туляков фаворитами предстоящей игры. Кроме того, последний очный матч между командами завершился нулевой ничьей. Это говорит о том, что «Арсенал» в состоянии удержать «Ленинградец» от забитых мячей.

Отставание «Арсенала» от «Родины» составляет всего очко, но у туляков есть матч в запасе. Выиграй они его и смогут взобраться на желаемую позицию. Красно-жёлтые будут крайне мотивированы, но также не занимать желания выбраться из зоны вылета у «Ленинградца». Вероятнее всего, нас ожидает примерно равный футбол, несмотря на положение клубов в турнирной таблице. Мы рекомендуем поставить на ничью за 2.90.

Прогноз на матч «Шинник» — «Акрон»

«Шинник», выступая на домашнем стадионе, показал неплохие результаты в последних матчах, одержав две победы. Однако поражение в игре с махачкалинским «Динамо» также показывает, что у ярославской команды есть слабые места, которые могут быть использованы соперником.

«Акрон» тоже показывает неплохие результаты. Особенно внушающими являются победы в матчах с махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Кубанью» (6:0). Тем не менее поражение во встрече с «КАМАЗом» и ничья с «Ленинградцем» говорят о потенциальной уязвимости. Впрочем, мотивации у тольяттинского клуба должно быть много — он в двух очках от прямой путёвки в РПЛ и провёл на одну игру меньше, чем махачкалинцы.

Учитывая все факторы, включая текущую форму обеих команд и их мотивацию в преддверии этого ключевого матча, прогнозируется победа тольяттинского клуба. Как хорош не был бы «Шинник», но у «Акрона» есть огромное желание восстановиться в зоне прямого выхода в РПЛ. Вряд ли ярославцы смогут помешать. Ставки на победу подопечных Заура Тедеева принимают за 2.00.

Прогноз на матч «Торпедо» М — «Кубань»

Анализируя последние игры обеих команд, можно заметить, что хозяева показывают более стабильные результаты, сыграв трижды вничью и одержав одну победу в последних пяти матчах. В то время как гости потерпели четыре поражения и борются за выживание.

«Торпедо» будет играть на своём поле, а дома ему удаётся демонстрировать более организованный футбол. Москвичи смогут использовать своё преимущество и добиться победы. Безвыигрышная серия «Кубани» насчитывает уже 11 матчей. Вряд ли предвидятся какие-то улучшения.

Следует отметить, что обе команды испытывают определённые трудности в атаке. Это видно по количеству забитых голов в предыдущих матчах. И это может привести к тому, что игра получится низовой, то есть с небольшим количеством голов. Исходя из всего вышесказанного, разумным прогнозом на предстоящую встречу будет победа «Торпедо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: ничья в матче «Ленинградец» — «Арсенал» Тула за 2.90.

Ставка 2: победа «Акрона» в матче с «Шинником» за 2.00.

Ставка 3: победа «Торпедо» в игре с «Кубанью» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.90 Х 2.00 Х 2.00 = 11.6.