«Факел» — «Ахмат». Адиев создаст трудности Черевченко

Смогут ли воронежцы добыть победу, которая так для них важна?

25 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 1.63. Успех грозненцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат» 25 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Факел» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (25.05.2024)

25 мая состоятся восемь встреч 30-го тура РПЛ. В одной из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже померяются силами «Факел» и грозненский «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Главный арбитр — Артём Чистяков.

Борьба за выживание подтолкнула руководство «Факела» к переменам. На должность главного тренера клуба был назначен Игорь Черевченко, и пока что это решение себя оправдывает. «Огнеопасных» воодушевило изменение подхода, стиля и стратегии.

В последних четырёх встречах в чемпионате России сине-белые сыграли вничью с «Сочи» (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Уралом» (0:0), а также досадно уступили «Локомотиву» (0:2). Нельзя сказать, что воронежцы были настолько хуже железнодорожников. Как минимум на один гол они точно наиграли.

О многом говорит то, что одним из главных героев матча стал голкипер «Локомотива» Илья Лантратов. Он совершил ряд спасений. Пару раз вратарь остановил мяч на ленточке. Также было несколько попаданий в каркас. От воронежцев в тот день отвернулась удача.

Плохо, что это имеет хронический характер. С завершением у сине-белых наблюдаются большие проблемы на протяжении всего сезона. Они являются самой нерезультативной командой РПЛ. В 29 встречах первенства «огнеопасные» забили всего лишь 20 мячей.

В первой половине сезона серьёзные трудности с реализацией были и у «Ахмата». После назначения Магомеда Адиева их как рукой сняло. В последних шести матчах в чемпионате России грозненцы забили 12 мячей. Шесть из них записал на свой счёт Мохамед Конате. Также он отдал один голевой пас.

Прибавил не только Конате, но и другие ведущие футболисты «Ахмата». За этот период времени клуб потерял очки только во встрече последнего тура с «Зенитом» (1:5). Победил он ряд сильных клубов — ЦСКА (2:1), «Краснодар» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

Все три упомянутые победы грозненцы одержали на выезде. Они поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Матч с «Факелом» не имеет для гостей турнирной важности. Отрыв от «Факела» составляет целых шесть очков.

Тем не менее Магомед Адиев пообещал настроить подопечных на игру как полагается. Тренер отметил, что во встрече с «Зенитом» была недоработка с его стороны, грозненцам не хватило эмоций. Он подчеркнул, что команда задолжала болельщикам и не имеет права находиться в таком состоянии.

Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Во всех шести последних очных встречах были голы с обеих сторон. Несмотря на невысокую результативность команд на дистанции, такой вариант для ставки видится наиболее привлекательным.

«Огнеопасные» стали демонстрировать гораздо более раскованный атакующий футбол после того, как их возглавил Игорь Черевченко. Сине-белые стали создавать значительно больше опасных моментов. Нужно продолжать в том же духе. Главное — усердие, а голы и результаты придут.

В предстоящем матче воронежцы выступят с особым рвением. Они располагаются на 13-й строчке. Над «огнеопасными» нависла угроза не только стыков, но и прямого вылета. У «Пари НН» и «Балтики» есть теоретические шансы их опередить.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат» 25 мая 2024 года

«Факелу» нужно во что бы то ни стало набирать очки. Необходимо сыграть с особым настроем, и забить как минимум один гол. «Ахмат», в свою очередь, задолжал болельщикам. Улучшение результативности грозненцев, общий расклад дел и история очных встреч намекают на голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.97.