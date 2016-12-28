Эксперты: Подчуфарова и Волков останутся без медалей в Рождественской гонке

28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) состоится ежегодная Рождественская гонка по системе «масс-старт + гонка преследования». Россию на соревновании представит дуэт Ольга Подчуфарова / Алексей Волков.
Аналитики букмекерских контор считают, что у российских биатлонистов минимум шансов на победу. Если Подчуфарова и Волков будут первыми по итогам гонки преследования, сыграет ставка с коэффициентом 10.00. На то, что россияне не выиграют гонку, можно поставить за 1.025.
Не верят букмекеры и в то, что российский дуэт попадёт в тройку лидеров. На это предлагается ставить за 3.00 (см. все коэффициенты на гонку).
Фаворитом Рождественской гонки специалисты считают сборную Германии—2 (Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер). Их победа котируется за 4.44. На втором месте идут чехи Габриэла Коукалова и Михал Шлезингр (4.48). Замыкает тройку потенциальных победителей Германия-1, представленная Ванессой Хинц и Симоном Шемппом (6.00).
Масс-старт начнётся в 20:15 по московскому времени, гонка преследования — в 21:30.