Букмекеры оценили шансы сборной России победить США на МЧМ по хоккею

29 декабря в 3-м матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и США. Начало — в 23:30 мск.
Букмекеры отдают преимущество США и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.78. Шансы России оценены в 3.04, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.57 (см. все коэффициенты на матч).
Ставки на победу американцев с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.52, а на победу россиян — за 2.37.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 6,5 шайбы — 2.34, а на ТМ 6,5 шайбы — 1.58.