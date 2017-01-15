Сэвидж: «МЮ» и «Ливерпуль» не могут катать унылые нули в двух матчах подряд

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «МЮ» — «Ливерпуль». Встреча состоится 15 января, начало — в 19:00 мск.
Ставка: гол, угловой и карточка к 31-й минуте за 3.00 (см. все коэффициенты на матч).
«Матч первого круга между этими командами получился жутко унылым: 2-3 момента, и всё. Но соперники сделали огромный шаг вперёд за это время, особенно это касается «МЮ». Жду крайне насыщенного дебюта, такие соперники не могут катать нули два раза подряд», — сказал Сэвидж.