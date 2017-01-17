Прибыль Betfred за последний год составила £ 10,8 млн, общий оборот — £ 578 млн

Букмекерская компания Betfred представила финансовый отчёт за период с 25 сентября 2015 по 25 сентября 2016 года. Оператор закончил финансовый год с прибылью в размере £ 10,8 млн, а общий оборот составил £ 578 млн, информирует Sbcnews.Стоит отметить, что предыдущий финансовый год Betfred закончил с убытком в £ 88 млн. Руководство оператора отмечает, что компания пострадала от серьёзных налоговых пошлин и увеличения эксплуатационных расходов, но сумела выйти на положительный баланс.Betfred рассчитывает в ближайшие годы увеличить представительство на рынке азартных игр Великобритании.