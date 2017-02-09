Эксперты: ЦСКА не оставит шансов «Црвене Звезде» в матче баскетбольной Евролиги

9 февраля состоится матч 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Црвеной Звездой». Начало — в 21:00 мск.Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы сербского клуба оценены в, поставить на ничью после 40 минут игры можно заСтавку на победу «Црвены Звезды» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу ЦСКА — заКоэффициент на ТБ 159,5 очка —, а на ТМ 159,5 очка —