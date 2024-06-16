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Польша — Нидерланды: прогноз Егора Титова на встречу группового этапа Евро-2024

Польша — Нидерланды: прогноз Егора Титова на встречу группового этапа Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Нидерланды на Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

«Голландцы, на мой взгляд, здесь фавориты, но пока хочу присмотреться к команде. Часто после таких ярких побед в товарищеских матчах (два раза по 4:0), не всё идёт в официальных. А поляки, пусть и без Левандовского, показывали результативный футбол в последнее время. Даже три мяча забили украинцам, которые обычно мало пропускают.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы здесь рискнул поставить на «тотал больше 2.5». Нидерланды точно будут лезть вперёд, взвинчивать скорости, им нет смысла играть в среднем темпе против поляков. У них очень быстрые ребята, плюс есть запас, который местами даже опаснее основных игроков. Поэтому тут жду только голы, весёлый футбол. Мне кажется, именно сейчас голландцы могут показать сильный, интересный футбол, а попозже выдохнутся», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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