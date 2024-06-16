Сербия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы по футболу 16 июня

Известный в прошлом футболист, а сейчас футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия. Встреча пройдёт 16 июня в Гельзенкирхене.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Здесь возможен любой исход. Англичанам, которые в последнем товарищеском матче не смогли взломать оборону сборной Исландии, надо распределить силы. Сразу не выдавать. Все-таки турнир длится месяц.

Перед сербами тоже стоит довольно серьезная задача. У них сильный состав на этом чемпионате Европы. Мне кажется, что здесь и ничья может быть. Но и Англия может победить.

Я думаю, максимально голевого футбола мы не увидим. Команды сыграют осторожно, поберегут силы. Поставлю на ТМ 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».