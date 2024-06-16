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Сербия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы по футболу 16 июня

Сербия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы по футболу 16 июня
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Известный в прошлом футболист, а сейчас футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия. Встреча пройдёт 16 июня в Гельзенкирхене.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Здесь возможен любой исход. Англичанам, которые в последнем товарищеском матче не смогли взломать оборону сборной Исландии, надо распределить силы. Сразу не выдавать. Все-таки турнир длится месяц.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед сербами тоже стоит довольно серьезная задача. У них сильный состав на этом чемпионате Европы. Мне кажется, что здесь и ничья может быть. Но и Англия может победить.

Я думаю, максимально голевого футбола мы не увидим. Команды сыграют осторожно, поберегут силы. Поставлю на ТМ 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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