Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Польша — Нидерланды

16 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Явными фаворитами идут подопечные Рональда Кумана: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 61% вероятности. Успех поляков оценён в 6.50 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.10 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.12.

Наиболее вероятный исход матча — 1:0 в пользу сборной Нидерландов (5.80). На победу Нидерландов 2:0 дают коэффициент 6.50.

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 (7.00) и победы сборной Нидерландов со счётом 2:1.