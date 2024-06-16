Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды. Начало игры — в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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В последних двух контрольных встречах поляки победили Украину (3:1) и Турцию (2:1), но стоило ли оно того? В этих матчах получили травмы Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Участие последнего в предстоящем матче под вопросом, форварды «Ювентуса» и «Барселоны» точно не сыграют.

Повреждение Левандовского — наиболее болезненный удар по сборной Польши. Ладно забивать некому, но нападающий «Барселоны» является безоговорочным лидером национальной команды. Без него бело-красные просто начинают сыпаться.

До недавнего времени Рональда Кумана хотелось только критиковать. Его подопечные регулярно проваливались в больших матчах и мало забивали аутсайдерам. У сборной Нидерландов не наблюдалось чётко поставленного командного футбола и хотя бы простой мысли.

Плюс у некоторых футболистов, в особенности у Мемфиса Депая, наблюдался спад. Лидер нападения сборной Нидерландов на клубном уровне провёл далеко не лучший сезон. За неимением лучших вариантов Куман всё же вызвал форварда в расположение национальной команды. И не прогадал.

Поляки не выиграли ни одной из семи последних очных встреч. Ничья при этом только одна. И это при том, что не во всех матчах у нидерландцев шла игра. В преддверии чемпионата Европы в Германии они очень здорово прибавили. Пусть не сразу, но Куман привнёс в сборную внутренний покой.

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