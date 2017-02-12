«Суонси» — «Лестер»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Суонси» — «Лестер». Встреча состоится 12 февраля, начало — в 19:00 мск.
Ставка: обе забьют и каждая из команд подаст более одного углового в каждом из таймов за 8.00 (см. все коэффициенты на матч).
«Звучит жутко, но «Лестер» до сих пор не забил ни одного гола в АПЛ за 2017 год. И все же дно «лисы», похоже, уже прошли: команда Раньери в очень эмоциональной переигровке выбила «Дерби» из Кубка Англии, а эмоции — это именно то, что позволило «Лестеру» стать чемпионом. Думаю, голы будут, причем забьют обе команды», — сказал Сэвидж.