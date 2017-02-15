Сэвидж: «Арсенал» забьёт «Баварии», но проиграет

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал». Встреча состоится 15 февраля, начало — в 22:45 мск.
Ставка: победа «Баварии», обе забьют и ТБ 10 угловых за 6.00 (см. все коэффициенты на матч).
«Арсенал» трижды играл с «Баварией» на выезде за последние пять лет и всякий раз забивал хотя бы один мяч. В принципе «канониров» вполне устроит поражение со счётом 1:2 или 2:3, да и «Бавария» уже давно не играла от обороны. Поэтому думаю, что матч получится открытым и результативным, а победит «Бавария» — у неё более организованная защита, более классный вратарь (у «Арсенала» будет играть Оспина) и бонус в виде своих трибун", — сказал Сэвидж.