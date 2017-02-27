Аналитики убеждены, что Радулов наберёт очки в матче «Монреаля» с «Нью-Джерси»

28 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» с Александром Радуловым, Алексеем Емелиным и Андреем Марковым. Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Монреаль» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.40. Шансы «Нью-Джерси» оценены в 2.77, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.66.
Ставку на победу «Дэвилз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.01, а на победу «Канадиенс» — за 1.81 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.60, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.50. Также букмекеры уверены, что Радулов наберёт хотя бы одно очко (1.72).