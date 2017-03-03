Американский институт призвал власти США легализовать ставки на спорт

Американский институт конкурентного предпринимательства (CEI) призвал конгресс США снять запрет правительства на спортивные ставки, информирует igamingbusiness.
Авторы работы утверждают, что нынешний запрет не мешает людям «ставить миллиарды на спортивные события» и не повышает целостность спортивных событий, но препятствует огромным налоговым поступлениям и вынуждает потребителей делать ставки на чёрном рынке.
В докладе CEI говорится, что запрет фактически увеличивает риск возникновения договорных матчей и коррупции, которая является одним из главных аргументов против снятия запрета. На данный момент от 95 до 99% ставок на спорт в США делается нелегально.
Проведённое ранее исследование показало, что 15% граждан США хотели бы сделать ставку на Супербоул, но только в случае, если бы это было легально.