15% из опрошенных американцев сделали бы ставки на Супербоул, будь это легально

Согласно национальному исследованию, результаты которого приводит Yahoo Finance, 15% граждан США хотели бы сделать ставку на Супербоул, но только в том случае, если бы это было легально.
«Этим данным можно доверять. Мы проводим подобный опрос уже несколько лет. И после Супербоула, и после финального матча NCAA. Результаты схожи», — комментирует итоги голосования Рик Джентиле, директор сектора спортивных опросов Seton Hall.
На данный момент ставки на спорт нелегальны на территории США за исключением трёх штатов.
Согласно данным Американской игорной ассоциации (AGA), на Супербоул-2017 американцы поставили порядка $ 4,7 млрд И только 3% от этой суммы ($ 138,5 млн) пришлись на легальные ставки. Что тем не менее стало рекордом по количеству законных ставок на Супербоул.