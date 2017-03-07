Pinnacle объявил об уходе из Словении

Онлайн-букмекер Pinnacle покидает рынок Словении. Об этом сообщает Casino News Daily
3 марта компания проинформировала своих клиентов из Словении, что прекращает работу в этой стране по причине ужесточения правил получения лицензии. При этом Pinnacle не исключает варианта, при котором вернётся на словенский рынок, если законодательство станет более либеральным.
Ранее об уходе с онлайн-рынка Словении по той же причине объявил второй по величине в мире покер-рум 888.
Что касается Pinnacle, то с 1 апреля компания также прекратит работать с клиентами из Польши