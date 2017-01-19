888 покидает онлайн-рынок Словении

Второй по величине покер-рум 888 объявил об уходе с онлайн-рынка Словении. Причиной послужили изменения в законодательстве страны, согласно которым получение лицензии обходится слишком дорого. В 2016-м аналогичное решение принял Red Spade.
Схожая ситуация сложилась в соседней Чехии. Согласно законопроекту, принятому властями страны в апреле 2016 года, налог на игровых автоматах увеличится с 28% до 35%, в то время как все спортивные ставки будут облагаться налогом по ставке 23%. Все нелегальные сайты будут блокироваться.
Данные меры подверглись критике со стороны представителей игорного бизнеса. Букмекерские конторы William Hill и Marathonbet в январе сообщили, что прекращают работу в Чехии.