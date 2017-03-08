Paddy Power Betfair представил финансовый отчёт за 2016 год

Букмекерская компания Paddy Power Betfair сообщила о положительной динамике доходов в 2016 году, но отметила, что затраты на слияние сильно сказались на прибыли, информирует Сalvinayre.
Доход объединённой группы PPB достиг £ 1,55 млрд в 2016 году, что на 18% выше, чем сумма, которую два бывших конкурента сформировали как отдельные компании в 2015 году.
Прибыль увеличилась более чем на одну треть до £ 400 млн, хотя нормативная прибыль снизилась со £ 125 млн. до всего лишь £ 15 млн. Это связано с £ 66 млн расходов, вызванных слиянием компаний Paddy Power и Betfair.