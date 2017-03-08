Букмекеры: шансы «Барселоны» выйти в четвертьфинал ЛЧ — 12%, «Боруссии» — 60%

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд на выход в следующий раунд в парах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» и «Боруссия» (Дортмунд) — «Бенфика».
На проход «Барселоны» предлагается ставить за 8.10, что составляет 12% вероятности. Выход «ПСЖ» в четвертьфинал турнира котируется за 1.10 (88%).
Напомним, первый матч завершился со счётом 4:0 в пользу «ПСЖ» (см. все коэффициенты на матч).
В паре «Боруссия» — «Бенфика» букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу. Шансы дортмундцев пройти лиссабонский клуб оцениваются коэффициентом 1.60 (60%). Выход «Бенфики» в 1/4 финала «стоит» 2.43 (40%).
В первой встрече «Бенфика» победила «Боруссию» со счётом 1:0 (см. все коэффициенты на матч).
Матчи «Барселона» — «ПСЖ» и «Боруссия» (Дортмунд) — «Бенфика» состоится 8 марта. Начало — в 22:45 мск.