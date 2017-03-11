Победа Виролайнен в гонке преследования котируется за 51.00

11 марта состоится женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Лучшая из россиянок, Дарья Виролайнен, отправится на дистанцию четвёртой. Шансы спортсменки одержать победу оцениваются коэффициентом 51.00.
Фаворитом гонки аналитики считают Лауру Дальмайер, на которую можно поставить за 1.49. Второй в списке потенциальных победительниц с серьёзным отрывом идёт Тириль Экхофф (5.50). Замыкает тройку Дарья Домрачева (14.00).
Победа других представительниц сборной России станет сенсацией. Шансы Ирины Старых котируются за 67.00, Екатерины Шумиловой — 251.00.
Женская гонка преследования начнётся в 17:15 по московскому времени.