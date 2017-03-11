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«Дженоа» — «Сампдория»: статистическое превью матча

11 марта 2017, суббота. 18:00. Ставки
11 марта состоится встреча 28-го тура Серии А «Дженоа» — «Сампдория». Это традиционное генуэзское дерби, самый горячий матч итальянского чемпионата.

«Сампдория» одержала три гостевых победы подряд в матчах с «Дженоа» во всех турнирах. Поставить на успех команды Джампаоло в сегодняшней игре можно с коэффициентом 3,05.

В трёх последних матчах между генуэзскими клубами играла ставка «тотал больше 2,5 мяча», которая на этот раз оценивается коэффициентом 1,96

«Дженоа» не смог выиграть в пяти последних домашних матчах в Серии А. С коэффициентом 1,57 можно сделать ставку на то, что «Сампдория» не проиграет.

В домашних играх в среднем «Дженоа» зарабатывает 4,23 углового удара, его соперники — 4,31. «Сампдория» на выезде подаёт в среднем 5,46. «Тотал меньше 10,5 угловых» оценён коэффициентом 1,9 (см. все коэффициенты на матч).

В семи последних дерби не было удалений. За 1,6 можно сделать ставку на то, что и сегодня в матче не будет красной карточки.

Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла забивал в каждом из трёх последних матчей своего клуба. На гол ветерана можно сделать ставку с коэффициентом 3.1.

Матч «Дженоа» — «Сампдория» состоится на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало — в 22:45 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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