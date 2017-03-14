«Лестер» — «Севилья»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Лестер» — «Севилья». Встреча состоится 14 марта, начало — в 22:45 мск.«Гол Варди и 1:2 на выезде оставили «Лестеру» хорошие шансы. Оборона у «лис», прямо скажем, так себе, да и «Севилья» атакует куда лучше, чем защищается. Поэтому жду эмоционального матча с голами и карточками», — сказал Сэвидж.