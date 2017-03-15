«Монако» — «Ман Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 19.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Монако» — «Ман Сити». Встреча состоится 15 марта, начало — в 22:45 мск.«Первый матч — один из лучших среди всех, что я когда-либо видел в ЛЧ. «Монако» надо забивать два мяча, так что можно ждать результативной игры. Плюс эти команды обычно подают много угловых», — сказал Сэвидж.