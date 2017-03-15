На баскетбольный плей-офф NCAA жители США нелегально поставят $ 10,1 млрд

На матчи баскетбольного плей-офф Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в 2017 году жители США сделают ставки на сумму $ 10,4 млрд. Но при этом лишь 3% из них ($ 295 млн) будут сделаны легально. Такие данные приводит Американская игорная ассоциация (AGA).
В прошлом году американцы на матчи баскетбольного плей-офф NCAA, так называемого мартовского безумия, сделали ставки на сумму $ 9,2 млрд. Подавляющая часть из них также была нелегальной.
Ранее стало известно, что на Супербоул-2017 в США было незаконно поставлено свыше $ 4,5 млрд.
>>> Как ставки на НФЛ подталкивают США к легализации беттинга