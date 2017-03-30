Радулов точно наберёт очки в матче НХЛ «Монреаль» — «Флорида», уверены эксперты

31 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» с Александром Радуловым, Алексеем Емелиным и Андреем Марковым и «Флорида Пантерз». Начало — в 2:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Монреаль» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.82. Шансы «Флориды» оценены в 3.90, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20.
Ставку на победу «Пантерз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.99, а на победу «Канадиенс» — за 1.46 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.49, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.62. Также букмекеры уверены, что Радулов наберёт хотя бы одно очко (1.72).