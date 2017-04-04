«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 13.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «МЮ» — «Эвертон». Встреча состоится 4 апреля, начало — в 22:00 мск.«Не советую ставить на исход: «МЮ» ослаблен травмами, а «Эвертон», хоть и уступил «Ливерпулю», до этого не проигрывал в АПЛ аж с декабря. Предлагаю такой вариант: обе подадут по угловому в каждом тайме и получат по карточке в каждом тайме. В матче первого круга так и было», — сказал Сэвидж.