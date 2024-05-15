«МЮ» — «Ньюкасл»: эксперты назвали фаворита матча АПЛ

15 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится перенесённый матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно с коэффициентом 2.46. Успех «красных дьяволов» оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.00. Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.14. Гол в исполнении «Ньюкасла» доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.33.

На гол Расмуса Хойлунда дают 2.60, гол в исполнении Александера Исака оценён в 2.20.