Букмекеры оценили шансы ЦСКА выбить «Зенит» из Кубка России

15 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В первом матче в Москве команды сыграли вничью — 1:1.

Явным фаворитом считаются подопечные Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.00. Это около 50% вероятности. Успех ЦСКА оценён в 4.34 (22%). Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.58 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Проход «Зенита» в финал Кубка России доступен за 1.57 (62%). Если в следующую стадию пробьётся ЦСКА, зайдёт коэффициент 2.55 (38%).