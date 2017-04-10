«Эльденсе» сдавал матчи по указанию итальянской мафии

Представитель итальянских инвесторов клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе» Нобиле Капуани на допросе полиции признался, что команда сдавала матчи по указанию Эрколе ди Николи и Алессандро Гауччи, известных в Италии специалистов по договорным матчам и членам калабрийской мафии. Именно они владеют инвестиционной компанией, которая приобрела «Эльденсе» в начале 2017 года, сообщает El Confidencial.
Помимо итальянских инвесторов, в клубе были ещё представители Италии: это бывший главный тренер «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро и пять игроков из Италии.
Как стало известно в ходе расследования, проводящегося испанской федерацией футбола, «Эльденсе» сыграл минимум пять договорных матчей в нынешнем чемпионате, включая игру против «Барселоны B», завершившуюся со счётом 12:0 в пользу каталонцев.
После игры нападающий «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной Позже стало известно, что главный тренер Филиппо ди Пьеро арестован, а служба безопасности Ла Лиги расследует ещё четыре матча с участием «Эльденсе».
«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е место в таблице, уже снялся с турнира.
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